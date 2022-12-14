NBA／總上場時間居公鹿第一 安戴托昆波多項數據名列前茅
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在主場對勇士一戰，上場29分鐘，攻下30分12籃板5助攻，帶領公鹿拿下一場大勝。
在這場比賽過後，安戴托昆波生涯累積出賽22113分鐘，超越丹德里吉（Bob Dandridge），躍居公鹿隊史第一。
此外，安戴托昆波在先前對火箭比賽中，正式突破生涯15000分關卡，成為公鹿隊史首位達此里程碑的球員。
除了上場時間和得分外，安戴托昆波在阻攻、罰球次數和命中數、大三元次數均名列隊史第一。進球數、籃板總數、助攻次數都排在第2，出賽場次排第3，抄截數排第4。
「當你能為一支球隊的歷史做出貢獻，這就是一種榮譽，是一項偉大成就。」安戴托昆波說。
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