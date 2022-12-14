NBA／勇士公鹿之戰出現8次技術犯規 柯爾為柯瑞抱不平

勇士作客公鹿的比賽，雖然雙方差距後面已經拉開，但期間技術犯規卻是滿天飛，勇士被吹了5次，其中首節就佔3次，公鹿則有3次，雙方累積8次技術犯規，為開季以來最多的一場。

除了勇士球員外，柯爾也收到1次技術犯規，原因是首節柯瑞（Stephen Curry）一次三分出手出現身體接觸，但裁判並未響哨；柯瑞後來質疑裁判的判決，因而被吹了技術犯規，柯爾見狀也上前表達抗議，隨後也收到技術犯規。

柯爾（Steve Kerr）賽後解釋道：「柯瑞出手時頭被打到了，裁判當時應該響哨。」此外，對於兩邊被吹了8次技術犯規，柯爾也認為：「這對聯盟來說，並不是一次好的展示。」

柯瑞則是表示：「每次當對手來問我，『你沒事吧』，但裁判卻不做任何表示，這種情況很有趣。我上場後其實不太在意判決的事情，但在那一個回合，我確實有點生氣。我宣洩了情緒，但感到憤怒的並不只有我。」

除了技術犯規外，勇士面對擁有制空權的公鹿，打來格外艱辛，頻頻付出犯規的代價。公鹿此役總共32次站上罰球線，比勇士多了13次。

「我一直強調，罰球不僅是送對方得分，而且當對方罰完後，你又必須得重新調整防守策略。」柯爾說。

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