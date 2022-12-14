NBA／湯普森生涯2000顆三分球達陣 史上第13人
過去兩次作客密爾瓦基一共輸掉58分的勇士，今年再次造訪還是難逃慘敗的噩運，全場最多輸到26分，以17分之差落敗。
儘管輸球，但全場投進2記三分球的湯普森（Klay Thompson）仍是達成生涯一項重要里程碑，成為史上第13位累積命中2000顆三分球的球員。
Klay Thompson has just become the 13th player in NBA history to hit 2000 career 3-pointers 🙌pic.twitter.com/gzyg6ikwlB— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 14, 2022
在現役球員中，排在湯普森前面的分別是柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）、詹姆斯（LeBron James）和羅瑞（Kyle Lowry）。
其他名列「2000顆三分球俱樂部」的成員還有艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller）、考佛（Kyle Korver）、卡特（Vince Carter）、泰瑞（Jason Terry）、克勞佛（Jamal Crawford）、皮爾斯（Paul Pierce）。
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