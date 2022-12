NBA／湯普森生涯2000顆三分球達陣 史上第13人

過去兩次作客密爾瓦基一共輸掉58分的勇士,今年再次造訪還是難逃慘敗的噩運,全場最多輸到26分,以17分之差落敗。

儘管輸球,但全場投進2記三分球的湯普森(Klay Thompson)仍是達成生涯一項重要里程碑,成為史上第13位累積命中2000顆三分球的球員。

Klay Thompson has just become the 13th player in NBA history to hit 2000 career 3-pointers 🙌pic.twitter.com/gzyg6ikwlB