NBA／泰托姆44分力挽狂瀾 塞爾蒂克絕處逢生險勝湖人

塞爾蒂克和坐鎮主場的湖人上演一場宛如坐雲霄飛車般的激烈對決。綠衫軍一度在下半場浪費20分領先優勢，甚至第四節反而陷入13分落後，眼看要吞下3連敗。泰托姆（Jayson Tatum）的連續得分卻是讓球隊起死回生，將比賽帶進延長。

泰托姆和布朗（Jaylen Brown）在延長賽拿下重要7分，進而幫助球隊拉開差距，「背靠背」出賽的塞爾蒂克就在驚濤駭浪之中，以122比118艱辛擊敗湖人。

泰托姆全場29投15中包括10罰9中，豪取44分9籃板6助攻，這是他本季第4次破40分。在第四節和延長賽中，泰托姆一人包辦14分，成了球隊逆轉功臣；布朗拿下25分15籃板5助攻3抄截，他在第四節雖然1分未得，但延長賽的關鍵5分卻是價值連城。

史馬特得到18分6助攻5籃板2抄截，懷特（Derrick White）和威廉斯（Grant Williams）各得到10分、9分。綠衫軍全場轟進19記三分球，足足比對手多了11顆，彌補了罰球次數的差距。

開賽後就陷入被動狀態的湖人，打到第三節一度落後20分之多，眼看比賽就要失控，沒想到戴維斯（Anthony Davis）單節獨拿14分，率隊將差距縮小到個位數，進入第四節紫金軍團更利用塞爾蒂克進攻當機，三巨頭領銜趁機殺出16比2的猛烈攻勢，一口氣逆轉戰局。

從大幅領先到落後13分的塞爾蒂克，在正規時間的最後時刻靠著泰托姆和史馬特（Marcus Smart）積極搶分，一波17比4硬是將比分扳平；詹姆斯（LeBron James）隨後三分出手未中，比賽也進入延長。延長賽之初，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連下4分，但史馬特的上籃加上威廉斯的三分球，幫助球隊超前。

湖人進攻陷入麻煩，外線也屢投不中，將近3分鐘一分未得，反觀泰托姆和布朗則是合拿7分，將比分拉開到8分。詹姆斯和衛斯特布魯克臨去秋波追回2球，仍是無力回天。

戴維斯攻下37分12籃板3助攻，但他不僅在第四節最後錯失重要兩罰機會，無緣拉開比分，到了延長賽也毫無建樹；詹姆斯則有33分9籃板9助攻2抄截的全能演出，衛斯特布魯克得到20分14籃板5助攻4阻攻。

湖人最近5場比賽吞下4敗，戰績11勝16敗被雷霆追上，名列西區倒數第3。

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