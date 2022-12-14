NBA／馬卡南復出爵士回魂 鵜鶘慘敗21分中斷7連勝

挾著7連勝氣勢前往鹽湖城踢館的鵜鶘，沒想到卻撞上一塊大鐵板。

鵜鶘雖然首節取得領先優勢，但隨後進攻完全失靈，反而是爵士在馬卡南（Lauri Markkanen）回歸後的帶領之下，頻頻發動攻勢，一舉扭轉戰局；特別是第三節，爵士接連猛攻，將雙方比分拉開到20分差，徹底擊潰對手防線，比賽也提前落幕。終場，爵士以121比100斬斷鵜鶘連勝之路。

爵士陣中6人得分雙位數，尤其是替補群，畢斯利轟進21分，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）得到19分6助攻，凱斯勒（Walker Kessler）更是或得11分16籃板3阻攻。單是板凳得分，爵士就取得60比39的優勢。

缺席3場比賽後，馬卡南復出得到19分11籃板，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）18分14籃板6助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）11分。

在爵士的防守壓制下，鵜鶘團隊命中率僅有39.8%，三分球更是27投4中，進攻全面停滯。瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）獲得15分6籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）14分6助攻。

甫獲選上週西區最佳球員的威廉森（Zion Williamson），是全隊表現較正常的一位，16投10中拿到26分9籃板5助攻2抄截，不過他在上半場因犯規麻煩，只打了11分鐘；特別是第二節，威廉森在進行到9分25秒時就被換下場，之後未再回歸。當時鵜鶘還握有1分領先，但半場結束時，反而變成7分落後。

鵜鶘目前戰績18勝9敗，與6連勝的灰熊已無勝差。

至於爵士日前雖然陷入亂流之中，11場比賽中吞下8敗，導致排名跌出西區6強之外。但透過主場大勝西區龍頭，爵士或許有機會重新走回贏球軌道。

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