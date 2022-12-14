快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

NBA／馬卡南復出爵士回魂 鵜鶘慘敗21分中斷7連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
缺席3場比賽的馬卡南今日回歸。 路透社
缺席3場比賽的馬卡南今日回歸。 路透社

挾著7連勝氣勢前往鹽湖城踢館的鵜鶘，沒想到卻撞上一塊大鐵板。

鵜鶘雖然首節取得領先優勢，但隨後進攻完全失靈，反而是爵士在馬卡南（Lauri Markkanen）回歸後的帶領之下，頻頻發動攻勢，一舉扭轉戰局；特別是第三節，爵士接連猛攻，將雙方比分拉開到20分差，徹底擊潰對手防線，比賽也提前落幕。終場，爵士以121比100斬斷鵜鶘連勝之路。

爵士陣中6人得分雙位數，尤其是替補群，畢斯利轟進21分，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）得到19分6助攻，凱斯勒（Walker Kessler）更是或得11分16籃板3阻攻。單是板凳得分，爵士就取得60比39的優勢。

缺席3場比賽後，馬卡南復出得到19分11籃板，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）18分14籃板6助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）11分。

在爵士的防守壓制下，鵜鶘團隊命中率僅有39.8%，三分球更是27投4中，進攻全面停滯。瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）獲得15分6籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）14分6助攻。

甫獲選上週西區最佳球員的威廉森（Zion Williamson），是全隊表現較正常的一位，16投10中拿到26分9籃板5助攻2抄截，不過他在上半場因犯規麻煩，只打了11分鐘；特別是第二節，威廉森在進行到9分25秒時就被換下場，之後未再回歸。當時鵜鶘還握有1分領先，但半場結束時，反而變成7分落後。

鵜鶘目前戰績18勝9敗，與6連勝的灰熊已無勝差。

至於爵士日前雖然陷入亂流之中，11場比賽中吞下8敗，導致排名跌出西區6強之外。但透過主場大勝西區龍頭，爵士或許有機會重新走回贏球軌道。

相關新聞

NBA／泰托姆44分力挽狂瀾 塞爾蒂克絕處逢生險勝湖人

塞爾蒂克和坐鎮主場的湖人上演一場宛如坐雲霄飛車般的激烈對決。綠衫軍一度在下半場浪費20分領先優勢，甚至第四節反而陷入13分落後，眼看要吞下3連敗。泰托姆（Jayson Tatum）的連續得分卻是讓球隊

NBA／勇士公鹿之戰出現8次技術犯規 柯爾為柯瑞抱不平

勇士作客公鹿的比賽，雖然雙方差距後面已經拉開，但期間技術犯規卻是滿天飛，勇士被吹了5次，其中首節就佔3次，公鹿則有3次，雙方累積8次技術犯規，為開季以來最多的一場。 除了勇士球員外，柯爾也收到1

NBA／球迷開嗆遭驅逐 格林：他講了威脅我生命的事情

在公鹿與勇士之戰進行到第三節5分19秒時，格林（Draymond Green）和一名場邊球迷突然發生激烈口角，之後在格林的要求之下，並經過現場人員的調查，該名球迷就在安保人員的護送下離開球場。

NBA／比分與賽程 AD罰球誤事成湖人輸球戰犯

NBA 12月14日戰績 國王 103:123 76人 勇士 111:128 公鹿 太陽 97:111 火箭 鵜鶘 100:121 爵士 塞爾蒂克 122:118(OT) 湖人

NBA／總上場時間居公鹿第一 安戴托昆波多項數據名列前茅

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在主場對勇士一戰，上場29分鐘，攻下30分12籃板5助攻，帶領公鹿拿下一場大勝。 在這場比賽過後，安戴托昆波生涯累積出賽22113分鐘，超

NBA／湯普森生涯2000顆三分球達陣 史上第13人

過去兩次作客密爾瓦基一共輸掉58分的勇士，今年再次造訪還是難逃慘敗的噩運，全場最多輸到26分，以17分之差落敗。 儘管輸球，但全場投進2記三分球的湯普森（Klay Thompson）仍是達成生涯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。