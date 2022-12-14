NBA／梅西率阿根廷進世足決賽 吉諾布里盛讚天才
卡達世足賽4強賽首戰，梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷以3：0擊敗克羅埃西亞。梅西在這場比賽有1進球、1助攻的完美演出，帶領阿根廷挺進決賽，生涯世足賽進球數累積11顆，成為阿根廷史上世足賽進球王，而在世足史上也達到第6名。
35歲的梅西以優異的表現贏得各方讚賞，包括阿根廷傳奇籃球巨星吉諾布里（Manu Ginobili）也不忘發文以「天才」之名來盛讚梅西的精彩演出。
「你無法相信他到底做了什麼，這真的是令人難以置信，毫無疑問他就是一名天才，太神奇了。」吉諾布里說。
梅西和吉諾布里雖然相差了10歲之多，但兩人都在各自領域成為全國家喻戶曉的超級球星，在吉諾布里高掛球衣之際，梅西還謙稱自己是足球界的「吉諾布里」。
Craque falando de craque! 🏀⚽@manuginobili se EMPOLGOU com a atuação de Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/2GxSgOfExY— NBA Brasil (@NBABrasil) December 13, 2022
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