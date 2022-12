NBA／太陽步履蹣跚損兵折將 慘輸火箭苦吞5連敗

原本一度攻佔西區龍頭的太陽,近期可說是屋漏偏逢連夜雨。不僅持續連敗狀態,折損了得分悍將布克(Devin Booker),在今天作客休士頓的比賽中更先後傷了艾頓(Deandre Ayton)和佩恩(Cameron Payne),兩人下半場被迫缺席。

太陽上半場團隊僅有22%投籃命中率,被火箭趁勢拉開比分;在一路落後情況下,太陽顯得毫無還手之力,全場最多輸到23分,以97比111慘敗西區後段班的火箭,苦吞5連敗。

Deandre Ayton headed to the Suns locker room after rolling his ankle by stepping on the foot of Kevin Porter Jr. 🤕pic.twitter.com/2KbqyJtsTh