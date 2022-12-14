NBA／太陽步履蹣跚損兵折將 慘輸火箭苦吞5連敗

原本一度攻佔西區龍頭的太陽，近期可說是屋漏偏逢連夜雨。不僅持續連敗狀態，折損了得分悍將布克（Devin Booker），在今天作客休士頓的比賽中更先後傷了艾頓（Deandre Ayton）和佩恩（Cameron Payne），兩人下半場被迫缺席。

太陽上半場團隊僅有22%投籃命中率，被火箭趁勢拉開比分；在一路落後情況下，太陽顯得毫無還手之力，全場最多輸到23分，以97比111慘敗西區後段班的火箭，苦吞5連敗。

Deandre Ayton headed to the Suns locker room after rolling his ankle by stepping on the foot of Kevin Porter Jr. 🤕pic.twitter.com/2KbqyJtsTh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 14, 2022

主帥西拉斯（Stephen Silas）在奔喪之後重新回到球隊，火箭則是接連擊敗公鹿和太陽兩支勁旅。

火箭先發5人得分均達雙位數，格林（Jalen Green）攻下26分7籃板4助攻，波特（Kevin Porter Jr.）18分5籃板4助攻，史密斯（Jabari Smith）14分8籃板，森根（Alperen Sengun）10分16籃板，葛登（Eric Gordon）10分。

太陽陣中無人得分超過20分。布里吉斯（Mikal Bridges）獲得18分3籃板3助攻，保羅（Chris Paul）16分7助攻6籃板2抄截，沙米特（Landry Shamet）13分，克雷格（Torrey Craig）7分12籃板。

商品推薦