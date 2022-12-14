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NBA／安戴托昆波30分領軍 公鹿發揮禁區優勢碾壓勇士

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波在禁區肆虐。 法新社
安戴托昆波在禁區肆虐。 法新社

勇士在自家主場迎接來訪的東區強權公鹿，除了一開始7比0領先外，接下來比賽幾乎完全遭受對手壓制，上半場落後雙位數分差，打到第三節更一度輸到26分，這讓雙方的對戰早早分出勝負。公鹿最終挾著強大火力和禁區優勢，以128比111痛宰勇士，成為塞爾蒂克之後聯盟第2支取得20勝的球隊。

主力控衛哈勒戴（Jrue Holiday）此戰並未上陣，但顯然沒有影響團隊攻守太多。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖26投僅9中，但獲得17次罰球機會，命中11球，仍拿下30分12籃板5助攻。

米道頓（Khris Middleton）得到20分4籃板3助攻，波提斯（Bobby Portis）25分11籃板，艾倫（Grayson Allen）16分4籃板。公鹿團隊命中率達54.9%，遠勝過勇士的40.0%；在籃板球方面，公鹿同樣遙遙領先勇士，禁區得分取得48比30的絕對優勢，就連快攻得分也碾壓對手。攻守兩端的強勢表現讓勇士難以招架。

在分數大幅落後情況下，柯瑞（Stephen Curry）第四節完全坐在板凳上。他這場比賽得到20分6籃板，波爾（Jordan Poole）18分，湯普森（Klay Thompson）14分，三大得分主力合計50投僅18中。

近期表現出色的庫明加（Jonathan Kuminga）替補上場10投6中包括3記三分球，獲得19分3助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）16分7籃板。

在先前10戰8勝之後，勇士在最近4場比賽中吞下3敗，排名落居西區第10。

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