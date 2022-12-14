NBA／費城三劍客合拿73分 主場輕取國王收3連勝

費城76人在主場迎戰國王，安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）單在上半場就合拿55分，帶領球隊直接擊潰對手。整場比賽76人最多領先達28分，最終以123比103輕鬆取勝。

76人度過先前3連敗後，近期打出3連勝，排名逐漸逼近東區前4強。至於國王則是收下2連敗。

甫或上週東區最佳球員的安比德，延續絕佳狀態，此役16投10中包括13罰11中，攻下31分7籃板2助攻；哈登得到21分15助攻7籃板5抄截，其中5次抄截都出現在上半場，相當罕見。此外。哈登生涯總得分累積23764分，超越巴克利（Charles Barkley），名列史上第27。

哈里斯得到21分9助攻7籃板，賽布爾（Matisse Thybulle）15分，米爾頓（Shake Milton）14分，尼恩（Georges Niang）12分。

國王陣中以沙波尼斯（Domantas Sabonis）表現最佳，他得到22分10籃板5助攻，福克斯（De'Aaron Fox）15投僅5中，得到13分4籃板1助攻；蒙克（Malik Monk）16分4助攻3籃板。

Goodness what a half for The Beard!



17 PTS

10 AST

5 STL

71.4% FG

48.6 FPTS #BrotherlyLove pic.twitter.com/zP7tCOPKR2 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 14, 2022

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