NBA／費城三劍客合拿73分 主場輕取國王收3連勝

費城76人在主場迎戰國王,安比德(Joel Embiid)、哈登(James Harden)、哈里斯(Tobias Harris)單在上半場就合拿55分,帶領球隊直接擊潰對手。整場比賽76人最多領先達28分,最終以123比103輕鬆取勝。

76人度過先前3連敗後,近期打出3連勝,排名逐漸逼近東區前4強。至於國王則是收下2連敗。

甫或上週東區最佳球員的安比德,延續絕佳狀態,此役16投10中包括13罰11中,攻下31分7籃板2助攻;哈登得到21分15助攻7籃板5抄截,其中5次抄截都出現在上半場,相當罕見。此外。哈登生涯總得分累積23764分,超越巴克利(Charles Barkley),名列史上第27。

哈里斯得到21分9助攻7籃板,賽布爾(Matisse Thybulle)15分,米爾頓(Shake Milton)14分,尼恩(Georges Niang)12分。

國王陣中以沙波尼斯(Domantas Sabonis)表現最佳,他得到22分10籃板5助攻,福克斯(De'Aaron Fox)15投僅5中,得到13分4籃板1助攻;蒙克(Malik Monk)16分4助攻3籃板。

Goodness what a half for The Beard!



17 PTS

10 AST

5 STL

71.4% FG

48.6 FPTS #BrotherlyLove pic.twitter.com/zP7tCOPKR2