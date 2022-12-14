NBA／總得分即將超越崔斯勒 里拉德：想成為隊史最佳球員

昨天面對灰狼只花三節時間就狂砍11記三分球的里拉德（Damian Lillard），全場得到38分，這讓他生涯總得分來到17934分，即將超越崔斯勒（Clyde Drexler）成為隊史得分王。

崔斯勒在拓荒者時期累積得到18040分，里拉德只要再拿107分就能正式超越，以他本季的場均得分來推算，大概只需要4場比賽就能達此里程碑。

「我想大家都知道，我經常說我想要成為隊史最佳球員，」里拉德談到即將成為隊史得分王時表示，「當人們討論誰是拓荒者最好的球員時，我希望大家會說是我。」

「得分顯然不代表一切，但當你接近紀錄時，這會成為一個很重要的指標。我們隊史得分王是崔斯勒，任何了解NBA歷史的人都會尊重他所創下的成就，他為球隊效力很久。倘若能成為隊史得分王，這將成為我實現夢想的重要一步，也是一大成就。」里拉德說。

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