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NBA／讚頌偉大傳奇球星 年度獎項MVP將改名喬丹獎

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
喬丹獎銅製獎盃的形象是一名球員從岩石爆出，一手伸向高處的水晶籃球，水晶球上有23點，是向喬丹穿著的23號球衣致意，底座是五角形，是向他5度贏得最有價值球員獎項致敬。 美聯社
喬丹獎銅製獎盃的形象是一名球員從岩石爆出，一手伸向高處的水晶籃球，水晶球上有23點，是向喬丹穿著的23號球衣致意，底座是五角形，是向他5度贏得最有價值球員獎項致敬。 美聯社

美國職業籃球聯盟（NBA）已將表彰每個賽季例行賽綜合表現最優異球員的最有價值球員（MVP）年度獎項，以NBA史上最偉大籃球員之一的喬丹（Michael Jordan）之名重新命名，將這個獎項改名為喬丹獎（Michael Jordan Trophy）。

喬丹現年59歲，他的職籃生涯主要效力芝加哥公牛，共為公牛奪下6次NBA總冠軍，並獲得5屆NBA最有價值球員。他1999年被ESPN評為20世紀最偉大的北美運動員，2009年入選美國籃球名人堂（NaismithMemorial Basketball Hall of Fame），2015年入選國際籃球總會（FIBA）名人堂。

喬丹獎銅製獎盃的形象是一名球員從岩石爆出，一手伸向高處的水晶籃球，水晶球上有23點，是向喬丹穿著的23號球衣致意，底座是五角形，是向他5度贏得最有價值球員獎項致敬。

NBA今天共公布6個獎項重新命名，年度關鍵球員獎（clutch player of the year）改名威斯特獎（JerryWest Trophy），年度最佳防守球員獎改名歐拉朱萬獎（Hakeem Olajuwon Trophy），年度最佳新秀獎改名張伯倫獎（Wilt Chamberlain Trophy），年度最佳第六人獎改名哈維契克獎（John Havlicek Trophy），最佳進步球員獎改名麥肯獎（George Mikan Trophy） 。

NBA總裁席佛（Adam Silver）今天在新聞發佈會表示：「我們新的一批獎項，是為讚頌NBA史上一些最偉大、最有影響力的球員。」

「在我們表彰每個賽季表現最傑出的球員同時，我們也向體現這些最負盛名獎項的傳奇球星致敬。」

喬丹

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