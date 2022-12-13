NBA／傳太陽為送走克勞德 夥同公鹿火箭推三方交易

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，太陽目前正積極推動一筆三方交易，進而送走克勞德（Jae Crowder），而交易對象則是公鹿和火箭。

具體的交易框架為：太陽將克勞德送到密爾瓦基，公鹿將4個二輪籤和球員作為籌碼送到休士頓，而火箭則是把葛登（Eric Gordon）、馬丁（KJ Martin Jr.）其中一人或是兩人一起交易到鳳凰城。

報導指出，這筆三方交易的最大阻礙在於火箭希望利用葛登去換到首輪選秀權，同時也不太想送走可能有所突破的馬丁。

另一方面，老鷹和熱火也傳出隊克勞德感興趣，其中熱火可以用的籌碼包括歐拉迪波（Victor Oladipo）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）等；老鷹也在積極尋求第三方來促成交易。

克勞德在休賽季和太陽達成共識，將不會為球隊出賽，也因此太陽一直在尋找可能的交易。克勞德今年賽季是最後一年合約，年薪1020萬美元。倘若進行交易，他的新東家將延續鳥權。

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