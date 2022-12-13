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NBA／快艇雙星本季首度強勢連線 痛宰綠衫軍20分
前一場在灣區遭逢大敗的塞爾蒂克，今天前往洛城作客面對快艇再度遭受重創。除了開賽前5分鐘還握有領先，綠衫軍接下來節節敗退，整場比賽最多輸到24分，最終以93比113慘敗，吞下2連敗。
快艇雙星本季首度正常連線，喬治（Paul George）攻下26分6籃板3助攻，不過22投僅8中，雷納德（Kawhi Leonard）則是打出本季最佳表現，12投10中獲得賽季新高25分，外加9籃板6助攻。
快艇團隊命中率以48.9%領先綠衫軍的43.4%，籃板球方面也是佔據優勢。塞爾蒂克單場93分也是他們本季首度低於100分。
布朗（Jaylen Brown）得到21分4籃板，泰托姆（Jayson Tatum）20分11籃板4助攻；波格登（Malcolm Brogdon）18分6助攻4籃板，威廉斯（Grant Williams）14分。
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