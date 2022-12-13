NBA／強森關鍵阻攻封下米契爾 馬刺險退騎士奪3連勝

東區排名第3的騎士今天在作客聖安東尼奧的比賽中整場陷入苦戰，上半場打完就落後16分，前三節打完也是兩位數落後分差；雖然第四節騎士轟出33比20的猛攻，試圖逆轉戰局，但米契爾（Donovan Mitchell）最後一擊突破上籃遭到強森（Keldon Johnson）一掌封下，最終仍是以111比112飲恨。

馬刺在先前苦吞11連敗之後，最近3戰皆贏得勝利。

強森雖然25投僅8中，仍得到21分6籃板，不過他最後的「再見火鍋」仍是價值連城；理查森（Josh Richardson）13投9中包括5記三分球，拿到全隊最高24分，瓊斯（Tre Jones）15分5助攻4籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）16分3助攻3抄截，柯林斯（Zach Collins）9分10籃板5助攻。

無緣逆轉戰局的米契爾全場獲得28分5籃板，勒佛特（Caris LeVert）23分，葛蘭德（Darius Garland）18分9助攻7籃板；莫布里（Evan Mobley）17分13籃板，艾倫（Jarrett Allen）16分7籃板3阻攻。

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