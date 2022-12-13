NBA／老鷹大半主力休兵 灰熊兵多將廣輕鬆奪6連勝

昨晚靠著新秀葛里芬（AJ Griffin）空中接力絕殺秀，老鷹才艱辛地在延長賽中驚險擊退公牛。不過楊恩當時為慶祝勝利直接把球扔向觀眾席，此舉也讓他收到聯盟處分。

據報導，聯盟因此罰款了楊恩（Trae Young）25000美元。

不過對老鷹來說，沉浸在絕殺喜悅沒多久，他們就必須從自家主場趕往曼菲斯作客。由於「背靠背」連續作戰，且是4天內奔波打3場比賽，老鷹主力楊恩、墨瑞（Dejounte Murray）、柯林斯（John Collins）、卡佩拉（Clint Capela）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）都宣佈因傷缺席今天的比賽。

以逸待勞的灰熊，陣中包括莫蘭特（Ja Morant）、亞當斯（Steven Adams）和貝恩（Desmond Bane）等主力也因傷缺席。不過挾著兵多將廣的優勢，灰熊仍是給了老鷹迎頭痛擊，整場比賽最多贏到34分，早早就進入垃圾時間。

灰熊最終以128比103輕鬆大勝，寫意收下6連勝，且是近9戰的第8勝，與西區龍頭鵜鶘之間僅有半場勝差。

灰熊陣中7人得分雙位數，瓊斯（Tyus Jones）拿下22分11助攻3抄截，布魯克斯（Dillon Brooks）18分5籃板4助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）15分7籃板8阻攻，創下生涯單場阻攻新高。

老鷹以杭特（De'Andre Hunter）的19分為最高，強森（Jalen Johnson）14分9籃板，葛里芬（AJ Griffin）13分3籃板。

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