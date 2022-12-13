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NBA／哈利伯頓手感盡失 巴特勒關鍵得分助熱火勝出

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒助熱火客場取勝。 路透社
巴特勒助熱火客場取勝。 路透社

近況都不佳的熱火和溜馬在今天交鋒，雙方投籃命中率都不理想，打出一場低比分的泥巴戰。靠著巴特勒（Jimmy Butler）在第四節最後時刻拿下關鍵7分，熱火總算擺脫溜馬的緊逼，在客場以87比82獲勝。

單場只拿87分追平熱火本季最低得分，但只讓溜馬獲得82分，則是寫下賽季對手得分新低。熱火目前戰績13勝15敗仍在為5成勝率掙扎著，至於溜馬在12月份8戰6敗，已經面臨5成勝率保衛戰。

巴特勒拿下20分7籃板5助攻2抄截，阿德巴約（Bam Adebayo）22分17籃板3助攻2抄截，他已經連續42場比賽得分雙位數；洛瑞（Kyle Lowry）命中2記三分球得到8分，連續26場都有命中三分球，個人生涯第3長紀錄。赫洛（Tyler Herro）11投3中，也只拿到8分6助攻。

歐拉迪波（Victor Oladipo）重返溜馬主場受到熱烈歡迎，現場也播放一段影片來向他致敬。歐拉迪波此役替補上場19分鐘，拿到5分4籃板4助攻。

溜馬陣中以希爾德（Buddy Hield）的19分為最高，另外還抓下9個籃板；透納（Myles Turner）15分13籃板4阻攻，奈哈德（Andrew Nembhard）18分5籃板，奈史密斯（Aaron Nesmith）12分6籃板3阻攻2抄截。

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）手感盡失9投0中只得到1分6助攻3籃板2阻攻，這是他自2021年11月22日以來的最差得分表現。

賽後談到哈利伯頓的低迷表現，主帥卡萊爾（Rick Carlisle）表示：「在NBA，每個人都會遇到這樣的夜晚。我們只是習慣了他平常的優秀表現。他是9投盡墨，但正負值還是+7。」

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