NBA／籃網近14戰勇奪11勝 杜蘭特：喜歡我們現在比賽風格

前一場比賽在多位主力均休兵情況下,籃網依然擊退了溜馬;今天杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)、西蒙斯(Ben Simmons)、哈里斯(Joe Harris)、克萊斯頓(Nicolas Claxton)5名先發悉數回歸,巫師顯然更難以抗衡。

杜蘭特全場17投11中,攻下30分9籃板6助攻,厄文則是得到24分6籃板5助攻,籃網在第三節後段一度拉開17分差,最終穩穩掌控局面,在客場以112比100奪下勝利。

KD had the hot hand tonight in a @BrooklynNets win ♨️



30 PTS

9 REB

6 AST

1 BLK

1 STL#NetsWorld pic.twitter.com/RfLMdv61ZK