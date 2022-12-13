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NBA／籃網近14戰勇奪11勝 杜蘭特：喜歡我們現在比賽風格

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特聯手厄文助籃網4連勝。 路透社
杜蘭特聯手厄文助籃網4連勝。 路透社

前一場比賽在多位主力均休兵情況下，籃網依然擊退了溜馬；今天杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons）、哈里斯（Joe Harris）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）5名先發悉數回歸，巫師顯然更難以抗衡。

杜蘭特全場17投11中，攻下30分9籃板6助攻，厄文則是得到24分6籃板5助攻，籃網在第三節後段一度拉開17分差，最終穩穩掌控局面，在客場以112比100奪下勝利。

籃網贏得4連勝，同時自11月18日至今，籃網在14場比賽中拿下11勝，戰績提升到17勝12敗，排名東區第4。

「無論是誰在場上，我喜歡我們現在所打出來的比賽風格。我們在換防方面做得更好了。」杜蘭特說。

巫師陣中有3人得分超過20分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獲得20分3籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）20分7籃板；替補的巴頓（Will Barton）則拿到22分7籃板7助攻。

巫師近期陷入嚴重亂流之中，不僅苦吞7連敗，且在最近11場比賽輸了10場之多，排名大幅退到東區第12。

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