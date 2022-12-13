NBA／傳湖人有意爭取波格丹諾維奇 活塞不願交易

為了補強外線缺口，湖人正積極尋求透過交易引進強悍射手。根據消息透露，湖人傳出有意爭取活塞的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），且願意付出手上珍貴的2027年和2029年首輪選秀權。

先前在有關衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易流言中，湖人一直不願送出這兩個首輪選秀權。據了解，湖人已經與活塞討論過用受保護的首輪籤以及薪資相匹配的球員去換取波格丹諾維奇。

活塞是在休賽季從爵士交易來33歲的射手波格丹諾維奇，並且跟他達成兩年3910萬美元的延長合約。儘管湖人展現高度興致，但媒體也透露，活塞並不願交易掉波格丹諾維奇，並認同他可以為這支年輕球隊帶來影響力。

事實上，已有超過10支球隊向活塞詢問波格丹諾維奇，這些球隊都願意提供首輪或二輪選秀權，顯然湖人能提供的交易籌碼很難打動底特律。

波格丹諾維奇本季平均可以攻下21分，投籃命中率達50.8%，三分命中率43.7%，3項數據都是生涯新高；同時他的罰球命中率也有89.1%，有機會挑戰「180俱樂部」。

除了波格丹諾維奇外，湖人也傳出對尼克的佛尼爾（Evan Fournier）和瑞迪許（Cam Reddish）感興趣。

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