NBA／安比德、威廉森狂暴演出 攜手獲上週最佳球員

NBA官方宣佈上週東西區最佳球員，76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）和怪物狀元威廉森（Zion Williamson）分別以優異數據表現擊退群雄，強勢獲選。

安比德上週場均飆出43.3分10.3籃板3.7助攻1抄截1阻攻的驚人成績，投籃命中率高達63.9%，帶領76人取得2勝1敗的成績。根據統計，安比德成為NBA史上第10位在3場比賽期間場均得到至少43分10籃板，且投籃命中率高於60%的球員。

在面對黃蜂一戰中，安比德轟下53分12籃板，成為本季唯一一位2次破50分的球員，也是1993-94年的「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後首位能在單一賽季多次得到50分以上的中鋒。此外，這還是安比德生涯第4次以6成命中率繳出至少50分10籃板的成績，成為ABA和NBA合併以來第2多的球員，僅次於喬丹（Michael Jordan）的6次。

安比德本季已經2次獲選單週最佳球員，生涯累積11次，在76人隊史上僅次於艾佛森（Allen Iverson）的20次。

威廉森上週平均轟進33分8.3籃板4助攻1抄截，投籃命中率高達70.4%，幫助鵜鶘3戰全勝。鵜鶘目前處於一波7連勝高峰，近14戰拿下12勝，排名佔據西區龍頭。

威廉森上週在禁區的平均得分高達24.0分，傲視全聯盟。面對太陽的兩場比賽，威廉森皆攻下35分。據報導，威廉森是生涯首度獲得單週最佳球員，鵜鶘隊史第9位球員獲此殊榮。

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