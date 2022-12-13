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NBA／活塞狀元康寧漢決定接受手術 賽季將提前報銷
深受左脛骨傷勢影響的康寧漢（Cade Cunningham），自11月中就開始休養至今，期間傳出他正在評估治療方式，球團也給了無限期缺陣的可能答案。
根據最新消息顯示，在經過多方考量後康寧漢決定接受手術治療，處理左脛骨應力性骨折的狀況，這也宣告他的生涯第2年賽季將會提前宣告報銷。
身為2021年選秀狀元，康寧漢早在新秀賽季就存在脛骨傷勢的困擾，季前賽期間他也一直尋找對策，但開季打了前面12場比賽後，仍是要被迫休兵。
康寧漢本季平均可以得到19.9分6.2籃板6助攻，投籃命中率41.5%，三分命中率僅27.9%。
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