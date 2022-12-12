關懷盃／少棒組三星季軍 最矮隊長李泓毅腳程飛快

關懷盃棒球賽少棒組決賽，上屆冠軍宜蘭三星國小4強不敵台東卑南國小，季軍戰與台東豐田交手，三星「最矮隊長」李泓毅好表現，率隊以9比2拿下季軍，李泓毅腳程突出、盜壘率百分百。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天最後一天賽程，上屆冠軍宜蘭三星4強吞敗、無緣挑戰2連霸，季軍戰與台東豐田國小交手、投打發揮，郭治遠先發3局失2分、莊海祥後援3局無失分，替球隊守住勝利。

三星團隊敲出9支安打，陳宥瑞單場3安2打點、打擊表現亮眼，莊海瑞也有單場2安3打點好表現，總教練黃郁翔點名隊長李泓毅表現佳，尤其腳程是優勢，盜壘成功率百分百。

黃郁翔表示，年底盃賽密集，從10月開始桃園盃、金龍盃、重光盃、中信盃到台彩盃，到這次的關懷盃，球員目前處於疲勞期，這次關懷盃也有讓比較多平時上場機會不多的球員上場，沒有說一定要拚連霸，至少完成4強目標算是符合預期。

黃郁翔提到，李泓毅身高雖然不高，但是腳程很快，每場比賽幾乎都有盜壘，成功率百分百，一直是球隊的第一棒，上壘率高、二壘守備很好、打擊不錯。

黃郁翔提到，李泓毅升上3年級就開始加入球隊，排入先發陣容也有2、3年了，經驗不會差，雖然個性比較衝一點，但知道自己要做什麼事。

李泓毅身高135公分，他笑說：「我自己發現我是最矮的三星隊長」，但他不因此覺得比人差，平時會管秩序，對於腳程有信心，每一場比賽都有盜壘，也很喜歡開路先鋒的角色，「因為可以打很多次」。他最喜歡的球員是中職味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠，「因為他打擊很強，想要跟他學習。」

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