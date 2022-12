NBA／老鷹菜鳥首年兩度上演絕殺秀 庫柯奇後第一人

繼對暴龍的驚奇絕殺後,老鷹新秀葛里芬(AJ Griffin)今天又在對公牛的延長賽最後時刻再度上演空中接力絕殺秀,短短時間內就有兩次這種不可思議的演出,也讓他寫下特殊紀錄。

根據統計,葛里芬成為1993-94年的庫柯奇(Toni Kukoc)之後,首位在新秀賽季2度貢獻壓哨絕殺戲碼的球員。

AJ GRIFFIN AT THE BUZZER IN OVERTIME FOR THE WIN



AGAIN