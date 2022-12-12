NBA／老鷹菜鳥首年兩度上演絕殺秀 庫柯奇後第一人

繼對暴龍的驚奇絕殺後，老鷹新秀葛里芬（AJ Griffin）今天又在對公牛的延長賽最後時刻再度上演空中接力絕殺秀，短短時間內就有兩次這種不可思議的演出，也讓他寫下特殊紀錄。

根據統計，葛里芬成為1993-94年的庫柯奇（Toni Kukoc）之後，首位在新秀賽季2度貢獻壓哨絕殺戲碼的球員。

AJ GRIFFIN AT THE BUZZER IN OVERTIME FOR THE WIN



AGAIN pic.twitter.com/zDy02jm2yL — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 12, 2022

「我的腦海中不斷閃過同樣的畫面，這一切實在來得太快。我記得教練畫了一個很棒的戰術，強森（Jalen Johnson）也傳了一記好球。」葛里芬說。

「我從教練那邊獲得信心，並且能去執行這個戰術。即便手感不佳，我仍是會持續努力。他們鼓勵我持續出手，直到命中下一球。」

談到葛里芬又一次上演絕殺，楊恩也忍不住興奮。「看到他的反應真的很酷，他很開心，我也為他感到高興。」

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