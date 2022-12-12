NBA／感謝高中受訪報導 詹姆斯悼念世足賽驟逝記者
湖人在上週輸給76人的賽後，湖人球星詹姆斯（LeBron James）接受採訪時特別對已故足球記者瓦爾（Grant Wahl）哀悼，並感謝他還在學生時期時，幫助自己增加曝光度。
日前足球記者瓦爾在報導世足賽的期間，不幸於卡達去世，而他在2002年時曾於《Sports Illustrated》工作，並報導了當時高中風靡全美的詹姆斯。
詹姆斯在受訪時表示，「我先向他的家人們哀悼。我非常喜歡瓦爾和他的報導，當我還是高中生時他就在關注我，這非常酷。在他寫的報導出來前，他花了很多時間在我的家鄉採訪我。」
詹姆斯接著說道，自己在成名之後依然很關注瓦爾，「他在過去幾年報導了不同的運動，每當他的名字出現在我腦海裡，我總是會回想起我的高中生涯。所以失去他讓我十分難過，希望他的家人能努力振作起來，願他在天堂安息。」
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