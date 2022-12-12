NBA／鵜鶘與太陽成宿敵？ 麥凱倫：得先在季後賽打出競爭力

鵜鶘上季靠著附加賽連續告捷，搶下西區第8種子席次，首輪面對全聯盟戰績最佳的太陽更是展現無限潛力，系列賽帶給對手莫大壓力。雖然最終以2比4遭到淘汰，但鵜鶘的表現已經贏得尊敬。

今年賽季至今，鵜鶘已經和太陽交手3次，除了首戰以兩位數分差落敗後，接下來兩場比賽都力退對手。值得注意的是，輸的那場比賽威廉森（Zion Williamson）並未上場，而他在這兩場勝利中一共拿下70分。

從11月12日至今，鵜鶘在14場比賽中奪下12勝，包括近期一波7連勝，排名攻上西區龍頭寶座。

談到球隊戰績，威廉森表示希望能夠保持下去。「我們現在是西區第一，可能很多人覺得這沒什麼，而且我知道現在還只是賽季初期階段。對我們來說，能夠擁有現在這樣的排名非常重要，我們不僅想維持住，還想更上層樓。我們是一支陣容很深的球隊，彼此關係良好，每個人都樂見其他人打得更出色。」

而被問到鵜鶘是否已經和太陽成為宿敵關係，麥凱倫（C.J. McCollum）並不這麼認為。「在我們季後賽表現出更有競爭力之前，我們和太陽不算是宿敵。」

過去曾在鳳凰城擔任助理教練的格林（Willie Green），對於太陽可說是十分熟悉。「太陽是一支強隊，我認識他們裡面所有人，很清楚他們的實力。他們拚勁十足，紀律嚴明。對我們來說，能夠在主場贏得這兩場比賽，這對我們意義非凡。」

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