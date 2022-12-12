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NBA／安比德破50分紀錄直追喬丹 感謝隊友餵球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德展現主宰力。 法新社
安比德展現主宰力。 法新社

安比德（Joel Embiid）面對黃蜂全場32投20中，包括11罰全中，狂攻53分12籃板3助攻，生涯累積4次單場破50分。

此外，據統計，安比德也累積30次至少40分10籃板，自1981年來排名所有球員中第5多，僅次於歐尼爾（Shaquille O'Neal）的43次、喬丹（Michael Jordan）的33次、戴維斯（Anthony Davis）的32次和哈登（James Harden）的31次。

總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後談到安比德的主宰力。「他可以用你想得到的任何方式來拿到分數。」

安比德這4次破50分都是以超過6成命中率達成，累積4次至少50分10籃板的表現，這是ABA和NBA合併以來第2多的球員，僅次於喬丹（Michael Jordan）的6次。

而對於自己再次用超高效率攻下至少50分的比賽過程，安比德歸功於隊友球的轉移。「在我處於空檔時，球就來到我的手裡，我的隊友們特別是哈登（James Harden），在這方面做得很棒。我們今晚球的轉移做得很好，球自然就找上了我。」

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