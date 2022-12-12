NBA／庫茲瑪回歸湖人？ 美媒：有望與雙星再合體

巫師球星庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季打出頂尖數據，近日就有美國媒體列出可能想透過交易獲得他的下家，這其中包括湖人、太陽、國王、尼克等球隊。

庫茲瑪本季薪資僅1300萬美元，但卻繳出場均21.3分7.7籃板3.5助攻的成績，同時他在球季結束後擁有球員選項，屆時他很有可能跳出合約，進入自由市場尋求一份更優渥的合約。

據傳湖人希望將其迎回洛杉磯，因為他與湖人雙星詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）有過合作經驗，加上紫金軍團正為衝擊冠軍做補強，因此媒體也將湖人視為他的主要爭奪者之一。

與此同時，太陽也傳出對庫茲瑪感興趣，希望利用前鋒強森（Cameron Johnson）與巫師換取庫茲瑪，但有一位不具名的消息人士指出，在太陽隊換老闆前，不認為球隊會承諾任何常情的事情。

「太陽可能需要放棄選秀籤才有可能得到庫茲瑪，但在球隊找到新買主前，我不認為會發生這件事。」該消息源透露。

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