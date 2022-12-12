NBA／庫茲瑪回歸湖人？ 美媒：有望與雙星再合體
巫師球星庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季打出頂尖數據，近日就有美國媒體列出可能想透過交易獲得他的下家，這其中包括湖人、太陽、國王、尼克等球隊。
庫茲瑪本季薪資僅1300萬美元，但卻繳出場均21.3分7.7籃板3.5助攻的成績，同時他在球季結束後擁有球員選項，屆時他很有可能跳出合約，進入自由市場尋求一份更優渥的合約。
據傳湖人希望將其迎回洛杉磯，因為他與湖人雙星詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）有過合作經驗，加上紫金軍團正為衝擊冠軍做補強，因此媒體也將湖人視為他的主要爭奪者之一。
與此同時，太陽也傳出對庫茲瑪感興趣，希望利用前鋒強森（Cameron Johnson）與巫師換取庫茲瑪，但有一位不具名的消息人士指出，在太陽隊換老闆前，不認為球隊會承諾任何常情的事情。
「太陽可能需要放棄選秀籤才有可能得到庫茲瑪，但在球隊找到新買主前，我不認為會發生這件事。」該消息源透露。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言