NBA／站上罰球線感受MVP呼聲 威廉森：我好像沒罰進

隨著鵜鶘14戰12勝包括近期一波連勝攻上西區頂點,近7場比賽場均破30分的威廉森(Zion Williamson),其年度MVP呼聲逐漸飆高,球迷也愈喊愈大聲。

在今天鵜鶘延長賽力克太陽的比賽中,威廉森再度攻下35分8籃板3助攻,連兩場比賽都以超過65%的命中率至少得到35分。威廉森的強勢表現也讓他在罰球時贏得滿場球迷的「MVP呼聲」。

「但我記得我那一次罰球好像沒有進,」威廉森笑著說,「這就是紐奧良。這裡的人們給了我很多愛。我記得我第一次和紐奧良聖徒四分衛布里斯(Drew Brees)見面時,他跟我說,如果你熱愛紐奧良,這座城市也會熱情回應你。」

鵜鶘總教練格林(Willie Green)談到威廉森的精彩演出,他表示:「在對位上,威廉森是一大威脅。他只是不斷攻擊,但他這樣進攻時,對手很難阻擋他。他所做的一切令人難以置信。」

