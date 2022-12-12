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NBA／站上罰球線感受MVP呼聲 威廉森：我好像沒罰進
隨著鵜鶘14戰12勝包括近期一波連勝攻上西區頂點，近7場比賽場均破30分的威廉森（Zion Williamson），其年度MVP呼聲逐漸飆高，球迷也愈喊愈大聲。
在今天鵜鶘延長賽力克太陽的比賽中，威廉森再度攻下35分8籃板3助攻，連兩場比賽都以超過65%的命中率至少得到35分。威廉森的強勢表現也讓他在罰球時贏得滿場球迷的「MVP呼聲」。
「但我記得我那一次罰球好像沒有進，」威廉森笑著說，「這就是紐奧良。這裡的人們給了我很多愛。我記得我第一次和紐奧良聖徒四分衛布里斯（Drew Brees）見面時，他跟我說，如果你熱愛紐奧良，這座城市也會熱情回應你。」
鵜鶘總教練格林（Willie Green）談到威廉森的精彩演出，他表示：「在對位上，威廉森是一大威脅。他只是不斷攻擊，但他這樣進攻時，對手很難阻擋他。他所做的一切令人難以置信。」
💪 35 PTS— NBA (@NBA) December 12, 2022
💪 8 REB
💪 7 straight @PelicansNBA wins@Zionwilliamson came up BIG for the Pels today! pic.twitter.com/VeZno7mpGl
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