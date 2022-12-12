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NBA／讚安比德開啟野獸模式 哈登：他讓得分看起來很輕鬆
對黃蜂一戰，安比德（Joel Embiid）全場32投20中，包括11罰全中，狂攻53分12籃板3助攻，本季2次突破50分，成為1993-94年的「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後首位能在單一賽季多次得到50分以上的中鋒。
根據統計，這是安比德生涯第4次以6成命中率繳出至少50分10籃板的成績，這是ABA和NBA合併以來第2多的球員，僅次於喬丹（Michael Jordan）的6次。
「他讓得分這件事情看起來非常輕鬆，」哈登（James Harden）說，「他的塊頭這麼大，還能像那樣靈活的移動，這太狂了。」
儘管本身也是50分常客，但哈登仍繼續稱讚安比德的「野獸模式」。「他今晚開啟了攻擊模式，不斷衝擊禁區，不斷命中跳投極具侵略性，他讓比賽變得容易許多。他身高6呎11吋，打得卻像後衛一樣，這很特別。我們需要他的得分，他能夠吸引大量防守注意力。」
哈里斯（Tobias Harris）也表示：「這真是統治級的表現。他在場上有能力掌握所有對位。看他這樣砍50分，真的很精彩，但我已經習慣了。」
哈瑞爾（Montrezl Harrell）則說：「他在攻守兩端未球隊貢獻太多。他在扛下攻守重擔的同時還能高效率拿下50分，這說明了他對於比賽所付出的努力。」
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