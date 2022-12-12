NBA／公鹿進攻低迷賽季得分次低 慘遭火箭終結4連勝
由於父親西拉斯（Paul Silas）過世，火箭主帥小西拉斯（Stephen Silas）請假離開球隊，將兵符暫時交給助理教練盧卡斯（John Lucas）。
今天火箭在主場面對全聯盟戰績第2佳的公鹿，格林（Jalen Green）飆出30分7籃板，波特（Kevin Porter Jr.）得到18分7助攻，幫助球隊以97比92爆冷取勝，收下主場4連勝。
「對我們來說，這是一場很棒的勝利。雖然我們會犯一些錯，但我認為我們做得很好。」盧卡斯說。
What a night for @JalenGreen 👏— Houston Rockets (@HoustonRockets) December 12, 2022
📊 30 PTS 7 REB 3 AST pic.twitter.com/do5v0q3QLs
公鹿三劍客皆出賽，不過日前才傷癒回歸的米道頓（Khris Middleton）卻在比賽中不慎扭傷腳踝，只打了6分29秒就提前退賽。公鹿團隊命中率跌到僅36.7%，三分球43投僅12中，單場只得到92分是球隊開季以來第2低的得分。
終場前55.3秒，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）單打突破球進算加罰，不過他未能把握罰球機會，僅追平比分；隨後格林兩罰得手，艾倫（Grayson Allen）又發生失誤，格林2罰1中，火箭領先3分。安戴托昆波快攻推進未能得分，史密斯再用罰球底定勝負，讓公鹿只能黯然結束4連勝。
安戴托昆波17投7中拿到16分18籃板4助攻2阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）25分8助攻6籃板3抄截，波提斯（Bobby Portis）17分15籃板。
由於這場比賽6次罰球只命中2球，安戴托昆波賽後又留在球場練習罰球；另一方面，談到米道頓的傷勢狀況，總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）表示：「只是一些非常小的問題，他應該沒事。」
塞爾蒂克日前敗給勇士，公鹿原本有機會縮小雙方勝差，但在連勝中止後，目前兩隊仍有1.5場勝差。
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