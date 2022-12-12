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NBA／安比德豪取53分寫紀錄 超越唐西奇登得分王
上個月面對爵士才狂轟生涯新高59分的安比德（Joel Embiid），時隔一個月又在今天對黃蜂一戰中豪取53分12籃板3助攻，率領76人以131比113輕鬆取勝。
挾著如此瘋狂的飆分秀，安比德本季場均分來到33.4分，超越唐西奇（Luka Doncic），登上聯盟得分王寶座。上個賽季，安比德才以平均30.6分成為歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後首位中鋒得分王。
安比德本季已經2度至少拿到50分，是1993-94年的「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後首位能在單一賽季多次得到50分以上的中鋒。
而就隊史來看，安比德也是張伯倫（Wilt Chamberlain）和艾佛森（Allen Iverson）之後首位單季至少2次破50分的76人球員。
哈登（James Harden）這場比賽拿下19分16助攻9籃板，差點送出本季首次大三元，同時16次助攻也是本季次高。
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