NBA／新秀葛里芬再演空接絕殺秀 老鷹主場氣走公牛

第四節最後死裡逃生的老鷹，在延長賽又再度成了「九命怪貓」，靠著新秀葛里芬（AJ Griffin）在剩下0.4秒時空中接力把球放進籃框，硬是以123比122逆轉絕殺了公牛，奇蹟似地結束近期3連敗，而公牛則是無緣取得本季最長的3連勝。

加上先前對暴龍延長賽的空中接力絕殺秀，葛里芬生涯至今也才打過23場比賽，卻已經演出兩次如此不可思議的絕殺戲碼，可謂相當罕見。葛里芬這場比賽得到17分。

替補上場的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）拿下28分7籃板5助攻，楊恩（Trae Young）18投僅5中獲得19分14助攻，卡佩拉（Clint Capela）15分14籃板，杭特（De'Andre Hunter）16分。

昨晚才在自家以29分之差痛宰獨行俠的公牛，馬不停蹄趕往亞特蘭大作客。然而公牛在第四節落後7分情況下全力追趕，最後時刻靠著德羅展（DeMar DeRozan）的灌籃，將比賽追到1分差。剩下0.4秒公牛原本有機會收下比賽，然而瓊斯（Derrick Jones Jr.）2罰1中，比賽因此進入延長。

延長賽中公牛也面臨追趕的情況，德羅展剩下0.5秒三分出手成功製造犯規，並穩穩罰進3球，一舉超前老鷹1分。無路可退的老鷹沒想到上演一次精彩的邊線發球配合，讓禁區搶到有利位置的葛里芬直接在空中接球放進致勝分。

德羅展此戰21投10中包括15罰14中，得到34分13籃板8助攻，卻又一次和致勝英雄擦肩而過；拉文（Zach LaVine）21分卻出現7次失誤。佛西維奇（Nikola Vucevic）13分8籃板，佐蒙德（Andre Drummond）14分9籃板5抄截，瓊斯14分。

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