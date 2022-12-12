NBA／詹姆斯啟蒙教頭過世 西拉斯享壽79歲

球員時代拿過3次NBA總冠軍，後成為詹姆斯NBA啟蒙教頭的西拉斯（Paul Silas）過世，享壽79歲。消息傳出後，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）盛讚西拉斯是籃壇史上最偉大的人士之一。

西拉斯的家人今天宣布他過世的消息。不過他的女兒告訴「紐約時報」（The New YorkTimes）說，父親是10日晚間心臟驟停過世 。

美聯社報導，西拉斯過世消息傳出後，夏洛特黃蜂老闆喬丹說：「他是籃壇史上最偉大的人士之一，我們會很懷念他。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）說：「前NBA球星、總教練西拉斯逝世讓我們深感哀悼。他對NBA的貢獻長久不墜，從他鼓舞的球員與教練可見一斑，包括他的兒子、休士頓火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）。」

席佛說：「我們要向西拉斯的家屬獻上最深切的哀悼。」

黃蜂與鳳凰城太陽之戰賽前，現場也為西拉斯默哀片刻。太陽總教練威廉斯（Monty Williams）和黃蜂總教練克里佛（Steve Clifford）都談起西拉斯對他們的職業生涯帶來的影響。

克里佛說：「對我們一家來說，西拉斯像神一樣，他將永遠長存。」

球員時期，西拉斯等了10年才拿下總冠軍；作為教練，他等了15年才有第2次掌球隊兵符的機會；身為父親，他等了20年才有機會看見兒子當上總教練。

西拉斯的總教練生涯始於1980年，在當時的聖地牙哥快艇職掌兵符3年。之後擔任助理教練超過15年才又獲得擔任總教練的機會，並先後執教過夏洛特黃蜂、紐奧良黃蜂、克里夫蘭騎士以及夏洛特山貓。

他帶領其中4隊打進過季後賽，共拿下400勝，當中包括例行賽的387勝和季後賽的13勝。

騎士在聲明中說：「西拉斯的風範和個性，啟發了大批NBA球員和教練，我們要向西拉斯的家人和所有愛他的人表達最深切的哀悼。安息吧，教練。」

西拉斯的兒子Stephen是在父親於夏洛特執教時進入NBA，他一開始擔任資深球探，2000年跟在父親身邊擔任黃蜂助教。磨了20年，史蒂芬終於獲得火箭賞識、成為總教練。

而史蒂芬之所以能為了總教練位置熬了這麼久，是因為他看到父親曾為了自己理想的工作，等待了整整15個春夏秋冬。

在火箭2021年的紀錄片中，史蒂芬說：「我的父親顯然是我的頭號導師，是我可以倚靠的人。」他並說父親很重視他的意見，「這感覺有點奇怪，因為我還很年輕，經驗也不多」。

西拉斯2013年受邀演講時曾說：「我保持樂觀，我的態度很正面。」他稱即便自己沒獲得理想中的工作，還是會告訴自己說：「我不要變得負面，我要正向思考。」

西拉斯最終的執教時光，是2003年接掌騎士兵符，當年該隊在選秀會上選進了詹姆斯（LeBronJames）。

西拉斯說：「我帶了詹姆斯兩年，那是他剛進NBA的頭兩年，他真的很令人驚艷。」詹姆斯之後拿下總冠軍，而這樣的成就，西拉斯身為球員時也是花了好幾年時間才達成。

西拉斯球員時期曾5度入選年度最佳防守陣容，曾待過聖路易老鷹、亞特蘭大老鷹、鳳凰城太陽、波士頓塞爾蒂克、丹佛金塊、西雅圖超音速，球員生涯16個球季平均每場比賽可貢獻9.4分、9.9個籃板。

西拉斯在塞爾蒂克時拿下2座總冠軍，第1個冠軍是在他打了10年後所獲得的，並在超音速時收下第3枚冠軍戒指。

太陽今天表示：「NBA所有與西拉斯互動過的人都十分敬重他，我們要感謝他一生為籃球運動的貢獻。」

商品推薦