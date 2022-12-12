快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯啟蒙教頭過世 西拉斯享壽79歲

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
2011年，當時人在熱火隊的詹姆斯（LeBron James，右）與塞拉斯（Paul Silas，左）。 美聯社
2011年，當時人在熱火隊的詹姆斯（LeBron James，右）與塞拉斯（Paul Silas，左）。 美聯社

球員時代拿過3次NBA總冠軍，後成為詹姆斯NBA啟蒙教頭的西拉斯（Paul Silas）過世，享壽79歲。消息傳出後，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）盛讚西拉斯是籃壇史上最偉大的人士之一。

西拉斯的家人今天宣布他過世的消息。不過他的女兒告訴「紐約時報」（The New YorkTimes）說，父親是10日晚間心臟驟停過世 。

美聯社報導，西拉斯過世消息傳出後，夏洛特黃蜂老闆喬丹說：「他是籃壇史上最偉大的人士之一，我們會很懷念他。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）說：「前NBA球星、總教練西拉斯逝世讓我們深感哀悼。他對NBA的貢獻長久不墜，從他鼓舞的球員與教練可見一斑，包括他的兒子、休士頓火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）。」

席佛說：「我們要向西拉斯的家屬獻上最深切的哀悼。」

黃蜂與鳳凰城太陽之戰賽前，現場也為西拉斯默哀片刻。太陽總教練威廉斯（Monty Williams）和黃蜂總教練克里佛（Steve Clifford）都談起西拉斯對他們的職業生涯帶來的影響。

克里佛說：「對我們一家來說，西拉斯像神一樣，他將永遠長存。」

球員時期，西拉斯等了10年才拿下總冠軍；作為教練，他等了15年才有第2次掌球隊兵符的機會；身為父親，他等了20年才有機會看見兒子當上總教練。

西拉斯的總教練生涯始於1980年，在當時的聖地牙哥快艇職掌兵符3年。之後擔任助理教練超過15年才又獲得擔任總教練的機會，並先後執教過夏洛特黃蜂、紐奧良黃蜂、克里夫蘭騎士以及夏洛特山貓。

他帶領其中4隊打進過季後賽，共拿下400勝，當中包括例行賽的387勝和季後賽的13勝。

騎士在聲明中說：「西拉斯的風範和個性，啟發了大批NBA球員和教練，我們要向西拉斯的家人和所有愛他的人表達最深切的哀悼。安息吧，教練。」

西拉斯的兒子Stephen是在父親於夏洛特執教時進入NBA，他一開始擔任資深球探，2000年跟在父親身邊擔任黃蜂助教。磨了20年，史蒂芬終於獲得火箭賞識、成為總教練。

而史蒂芬之所以能為了總教練位置熬了這麼久，是因為他看到父親曾為了自己理想的工作，等待了整整15個春夏秋冬。

在火箭2021年的紀錄片中，史蒂芬說：「我的父親顯然是我的頭號導師，是我可以倚靠的人。」他並說父親很重視他的意見，「這感覺有點奇怪，因為我還很年輕，經驗也不多」。

西拉斯2013年受邀演講時曾說：「我保持樂觀，我的態度很正面。」他稱即便自己沒獲得理想中的工作，還是會告訴自己說：「我不要變得負面，我要正向思考。」

西拉斯最終的執教時光，是2003年接掌騎士兵符，當年該隊在選秀會上選進了詹姆斯（LeBronJames）。

西拉斯說：「我帶了詹姆斯兩年，那是他剛進NBA的頭兩年，他真的很令人驚艷。」詹姆斯之後拿下總冠軍，而這樣的成就，西拉斯身為球員時也是花了好幾年時間才達成。

西拉斯球員時期曾5度入選年度最佳防守陣容，曾待過聖路易老鷹、亞特蘭大老鷹、鳳凰城太陽、波士頓塞爾蒂克、丹佛金塊、西雅圖超音速，球員生涯16個球季平均每場比賽可貢獻9.4分、9.9個籃板。

西拉斯在塞爾蒂克時拿下2座總冠軍，第1個冠軍是在他打了10年後所獲得的，並在超音速時收下第3枚冠軍戒指。

太陽今天表示：「NBA所有與西拉斯互動過的人都十分敬重他，我們要感謝他一生為籃球運動的貢獻。」

詹姆斯 騎士

延伸閱讀

NBA／詹姆斯全能秀超越賈霸紀錄 助湖人中止3連敗

NBA／詹姆斯一夜創下3大紀錄 直言是三巨頭成軍後最佳表現

托斯卡尼發現2000多年歷史青銅像 可能改寫義大利歷史

前英相遭爆料：出差要旅館備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑

相關新聞

NBA／安比德豪取53分寫紀錄 超越唐西奇登得分王

上個月面對爵士才狂轟生涯新高59分的安比德（Joel Embiid），時隔一個月又在今天對黃蜂一戰中豪取53分12籃板3助攻，率領76人以131比113輕鬆取勝。 挾著如此瘋狂的飆分秀，安比德本

關懷盃／少棒組三星季軍 最矮隊長李泓毅腳程飛快

關懷盃棒球賽少棒組決賽，上屆冠軍宜蘭三星國小4強不敵台東卑南國小，季軍戰與台東豐田交手，三星「最矮隊長」李泓毅好表現，率...

NBA／老鷹菜鳥首年兩度上演絕殺秀 庫柯奇後第一人

繼對暴龍的驚奇絕殺後，老鷹新秀葛里芬（AJ Griffin）今天又在對公牛的延長賽最後時刻再度上演空中接力絕殺秀，短短時間內就有兩次這種不可思議的演出，也讓他寫下特殊紀錄。 根據統計，葛里芬成為

NBA／感謝高中受訪報導 詹姆斯悼念世足賽驟逝記者

湖人在上週輸給76人的賽後，湖人球星詹姆斯（LeBron James）接受採訪時特別對已故足球記者瓦爾（Grant Wahl）哀悼，並感謝他還在學生時期時，幫助自己增加曝光度。 日前足球記者瓦爾

NBA／鵜鶘與太陽成宿敵？ 麥凱倫：得先在季後賽打出競爭力

鵜鶘上季靠著附加賽連續告捷，搶下西區第8種子席次，首輪面對全聯盟戰績最佳的太陽更是展現無限潛力，系列賽帶給對手莫大壓力。雖然最終以2比4遭到淘汰，但鵜鶘的表現已經贏得尊敬。 今年賽季至今，鵜鶘已

NBA／庫茲瑪回歸湖人？ 美媒：有望與雙星再合體

巫師球星庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季打出頂尖數據，近日就有美國媒體列出可能想透過交易獲得他的下家，這其中包括湖人、太陽、國王、尼克等球隊。 庫茲瑪本季薪資僅1300萬美元，但卻繳出場均21

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。