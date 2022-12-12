快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／威廉森又飆35分重創太陽 鵜鶘笑納7連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉森再次撕裂太陽禁區。 美聯社
威廉森再次撕裂太陽禁區。 美聯社

前一場面對太陽，威廉森（Zion Williamson）才狂轟35分率領鵜鶘拿下勝利，今天兩隊再次交手，威廉森全場奮戰42分鐘，21投14中再度砍下35分8籃板，幫助鵜鶘在歷經延長賽後以129比124擊退人手欠缺的太陽。

鵜鶘收下7連勝，且近14場贏得12勝，持續佔據西區龍頭寶座；至於太陽則是沒有擺脫泥淖，苦吞4連敗，排名落到西區第4。

根據統計，威廉森連兩場比賽都以超過65%的命中率拿到至少35分，這是他生涯第2次有如此表現，而放諸鵜鶘隊史，也只有戴維斯（Anthony Davis）曾經達成過。

鵜鶘前三節繳出驚人的61.7%投籃命中率，取得5分領先；儘管少了得分主力布克（Devin Booker），但太陽仍在保羅帶領下硬是在第四節將比分扳平，逼進延長賽。由於艾頓（Deandre Ayton）在第四節已經犯滿離場，保羅（Chris Paul）又在延長賽吞下第6次犯規，鵜鶘趁勢連拿6分，進而鎖定勝利。

「我們正努力達到對方的水平，」南斯（Larry Nance Jr.）談到連兩戰擊敗太陽，「他們曾打進到總冠軍賽，所以我們很努力要去追趕他們。和他們交手是衡量我們自己球隊的最好標準。」

麥凱倫（C.J. McCollum）此戰也拿到29分7助攻4籃板2抄截，丹尼爾斯（Dyson Daniels）11分8助攻；替補的馬歇爾（Naji Marshall）獲得16分5籃板5助攻，南斯15分7籃板4助攻4抄截2阻攻。

太陽方面，艾頓得到28分12籃板5助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）27分5籃板3助攻2抄截，保羅6分11助攻，佩恩（Cameron Payne）17分。

「賽季還很漫長，我們知道我們必須要變得更好，並且修正一些問題。現在還不到絕望的時候。」保羅賽後談到太陽近期的頹勢。

相關新聞

NBA／安比德豪取53分寫紀錄 超越唐西奇登得分王

上個月面對爵士才狂轟生涯新高59分的安比德（Joel Embiid），時隔一個月又在今天對黃蜂一戰中豪取53分12籃板3助攻，率領76人以131比113輕鬆取勝。 挾著如此瘋狂的飆分秀，安比德本

關懷盃／少棒組三星季軍 最矮隊長李泓毅腳程飛快

關懷盃棒球賽少棒組決賽，上屆冠軍宜蘭三星國小4強不敵台東卑南國小，季軍戰與台東豐田交手，三星「最矮隊長」李泓毅好表現，率...

NBA／老鷹菜鳥首年兩度上演絕殺秀 庫柯奇後第一人

繼對暴龍的驚奇絕殺後，老鷹新秀葛里芬（AJ Griffin）今天又在對公牛的延長賽最後時刻再度上演空中接力絕殺秀，短短時間內就有兩次這種不可思議的演出，也讓他寫下特殊紀錄。 根據統計，葛里芬成為

NBA／感謝高中受訪報導 詹姆斯悼念世足賽驟逝記者

湖人在上週輸給76人的賽後，湖人球星詹姆斯（LeBron James）接受採訪時特別對已故足球記者瓦爾（Grant Wahl）哀悼，並感謝他還在學生時期時，幫助自己增加曝光度。 日前足球記者瓦爾

NBA／鵜鶘與太陽成宿敵？ 麥凱倫：得先在季後賽打出競爭力

鵜鶘上季靠著附加賽連續告捷，搶下西區第8種子席次，首輪面對全聯盟戰績最佳的太陽更是展現無限潛力，系列賽帶給對手莫大壓力。雖然最終以2比4遭到淘汰，但鵜鶘的表現已經贏得尊敬。 今年賽季至今，鵜鶘已

NBA／庫茲瑪回歸湖人？ 美媒：有望與雙星再合體

巫師球星庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季打出頂尖數據，近日就有美國媒體列出可能想透過交易獲得他的下家，這其中包括湖人、太陽、國王、尼克等球隊。 庫茲瑪本季薪資僅1300萬美元，但卻繳出場均21

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。