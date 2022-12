NBA／威廉森又飆35分重創太陽 鵜鶘笑納7連勝

前一場面對太陽,威廉森(Zion Williamson)才狂轟35分率領鵜鶘拿下勝利,今天兩隊再次交手,威廉森全場奮戰42分鐘,21投14中再度砍下35分8籃板,幫助鵜鶘在歷經延長賽後以129比124擊退人手欠缺的太陽。

鵜鶘收下7連勝,且近14場贏得12勝,持續佔據西區龍頭寶座;至於太陽則是沒有擺脫泥淖,苦吞4連敗,排名落到西區第4。

根據統計,威廉森連兩場比賽都以超過65%的命中率拿到至少35分,這是他生涯第2次有如此表現,而放諸鵜鶘隊史,也只有戴維斯(Anthony Davis)曾經達成過。

