NBA／詹姆斯全能秀超越賈霸紀錄 助湖人中止3連敗

在作客底特律的比賽中,湖人雙星聯手出擊,詹姆斯(LeBron James)攻下35分5籃板5助攻,戴維斯(Anthony Davis)則是飆出34分15籃板7助攻2抄截,幫助球隊在比賽最後擺脫活塞的進逼,以124比111結束近期的3連敗。

華克(Lonnie Walker IV)此役10投7中包括4記三分球在內,拿下18分,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)也有11分9助攻4籃板的表現。

A slip and a slam for the 👑 LeBron has 15 PTS (7/10 FGM) so far on the NBA App 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/KARAkYLuFy

湖人上半場取得12分領先優勢,波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)第三節豪取25分,寫下生涯最佳表現,邦助活塞追到僅差1分;末節活塞持續緊咬比分,但詹姆斯這一節接管比賽,個人獨拿13分,幫助湖人穩穩取得領先差距。

賽後統計顯示,詹姆斯該場比賽的正負值為+18,這是他本季最高的正負值表現。在上場比賽結束後,詹姆斯賽季正負值為-52,球隊倒數第2。

另一方面,詹姆斯以37歲又346天成為隊史單場拿到至少35分5籃板5助攻的最老球員,原紀錄是賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的37歲又267天。

波格丹諾維奇全場飆出賽季新高38分,艾維(Jaden Ivey)16分,比伊(Saddiq Bey)14分。

This no-look dime from Bron is SICK



The Lakers lead by 7 with 7 mins remaining in Q4 on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/SxdhDYw6qM