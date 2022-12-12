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NBA／詹姆斯全能秀超越賈霸紀錄 助湖人中止3連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(右)第四節率湖人力壓活塞。 路透社
詹姆斯(右)第四節率湖人力壓活塞。 路透社

在作客底特律的比賽中，湖人雙星聯手出擊，詹姆斯（LeBron James）攻下35分5籃板5助攻，戴維斯（Anthony Davis）則是飆出34分15籃板7助攻2抄截，幫助球隊在比賽最後擺脫活塞的進逼，以124比111結束近期的3連敗。

華克（Lonnie Walker IV）此役10投7中包括4記三分球在內，拿下18分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也有11分9助攻4籃板的表現。

湖人上半場取得12分領先優勢，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）第三節豪取25分，寫下生涯最佳表現，邦助活塞追到僅差1分；末節活塞持續緊咬比分，但詹姆斯這一節接管比賽，個人獨拿13分，幫助湖人穩穩取得領先差距。

賽後統計顯示，詹姆斯該場比賽的正負值為+18，這是他本季最高的正負值表現。在上場比賽結束後，詹姆斯賽季正負值為-52，球隊倒數第2。

另一方面，詹姆斯以37歲又346天成為隊史單場拿到至少35分5籃板5助攻的最老球員，原紀錄是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的37歲又267天。

波格丹諾維奇全場飆出賽季新高38分，艾維（Jaden Ivey）16分，比伊（Saddiq Bey）14分。

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