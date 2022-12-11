NBA／「大鎖」接班人持續養成 庫明加：有信心防守任何球員

面對綠衫軍的強勢鋒線，且又缺少維金斯（Andrew Wiggins）的情況下，湯普森（Klay Thompson）和小將庫明加（Jonathan Kuminga）被賦予極為重要的防守任務。特別是庫明加，除了本身9投6中拿到14分5籃板3助攻外，在防守端的表現也獲得球隊的肯定。

「我認為我有信心可以防守聯盟裡的任何球員，」庫明加說，「但我不會說我能完全限制他們48分鐘。尤其是那些場均攻下30分的球員，我盡力防守讓他們只得到25分，最重要的是我們也贏球了。只要能幫助球隊去防止對手進入狀態，我就會覺得我做得還不錯。能防守對方的得分手我感到很興奮，我認為我做得不錯，我會繼續保持下去。」

總教練柯爾（Steve Kerr）也稱讚了庫明加的成長。「他從板凳出發能對位到綠衫軍雙槍，還可以換防其他人，例如波格登（Malcolm Brogdon）、史馬特（Marcus Smart）等。庫明加鞏固了我們的防線，讓我們的陣容更增添武器。」

在湯普森和庫明加的防守伺候下，泰托姆（Jayson Tatum）今天比賽中21投僅6中，失手15球也追平了個人開季以來的最差表現。

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