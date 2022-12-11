NBA／被雷納德防守功力折服 波爾辛吉斯莫可奈何
雷納德（Kawhi Leonard）自開季以來屢屢傷停缺賽，整體狀態也大不如前，表現頗受質疑。不過在球隊面臨關鍵時刻，其防守功力依然是快艇不可或缺的重要武器。
在今天對巫師的比賽中，快艇全場飽受威脅，靠著貝頓（Nicolas Batum）在剩下23.8秒投進重要三分球，才得以突破雙方平手僵局。
隨後波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）試圖反擊，但他持球和出手都遇到昔日年度最佳防守球員雷納德的緊迫盯人，勉強出手的三分球出手，結果卻是籃外大空心。巫師也失去追平比分的機會。
Here's the Wizards' attempt to tie tonight's game in the final minute when Kawhi Leonard blocked Kristaps Porzingis' shot.— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) December 11, 2022
"Not many people would have blocked me in that situation, but Kawhi is one of them. He played excellent defense." pic.twitter.com/geFTB1cRH5
「球離手的時候我感覺還不錯，但雷納德很明顯干擾了這次的投籃。」波爾辛吉斯表示自己感到很訝異，因為很少有人可以封阻到他的出手。
「他可是雷納德啊！我還能說什麼？」波爾辛吉斯說道，「沒有太多人可以在那樣的情況下封阻到我，但雷納德就是其中之一。他打出很棒的防守。」
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