NBA／被雷納德防守功力折服 波爾辛吉斯莫可奈何

雷納德(Kawhi Leonard)自開季以來屢屢傷停缺賽,整體狀態也大不如前,表現頗受質疑。不過在球隊面臨關鍵時刻,其防守功力依然是快艇不可或缺的重要武器。

在今天對巫師的比賽中,快艇全場飽受威脅,靠著貝頓(Nicolas Batum)在剩下23.8秒投進重要三分球,才得以突破雙方平手僵局。

隨後波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)試圖反擊,但他持球和出手都遇到昔日年度最佳防守球員雷納德的緊迫盯人,勉強出手的三分球出手,結果卻是籃外大空心。巫師也失去追平比分的機會。

Here's the Wizards' attempt to tie tonight's game in the final minute when Kawhi Leonard blocked Kristaps Porzingis' shot.



"Not many people would have blocked me in that situation, but Kawhi is one of them. He played excellent defense." pic.twitter.com/geFTB1cRH5