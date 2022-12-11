NBA／湯普森久違扛防守重任 柯瑞：攻守兩端出色

過往湯普森（Klay Thompson）一直都是勇士鋒線側翼的防守核心，常常要肩負防守對方最佳球員的重責大任，但自從傷癒回歸後，考量其身體狀態，擔任「王牌大鎖」已經不完全是他的工作內容了。

不過在維金斯（Andrew Wiggins）因傷缺席的情況下，湯普森再度被賦予這樣的期待，和庫明加（Jonathan Kuminga）在這場比賽中扛起防守泰托姆（Jayson Tatum）的工作。結果泰托姆在這場比賽合計21投僅6中，只拿到18分，遠低於賽季平均水準。

對此，柯瑞（Stephen Curry）也讚賞了湯普森在防守端的表現。「我知道在輸給爵士之後，他今晚肯定會拚勁十足，全力迎接挑戰。湯普森開賽後就讓泰托姆打得很艱難，他在攻守兩端表現出色。比賽的攻防兩端是有聯繫的。我很高興能看到他在攻守之間打出表現。」

泰托姆的低迷投籃狀態彷彿讓人想起上季總冠軍賽，賽後泰托姆也坦言：「我錯過很多上籃的機會。勇士是一支攻守平衡的出色球隊，他們會讓你打得舉步維艱。我認為我的手感不佳，但我也失手很多可以輕鬆取分的機會。」

湯普森自己則說道：「當你面對最出色的球員時，你會更努力去提升自己的水平。」

💦 SPLASH BROS 💦



Steph & Klay each dropped 30+ points to lead the @warriors to the win in a rematch of last szn's NBA Finals! #DubNation@StephenCurry30: 32 PTS, 6 REB, 7 AST, 6 3PM@KlayThompson: 34 PTS, 5 REB, 2 STL, 4 3PM pic.twitter.com/MJKys1yM53 — NBA (@NBA) December 11, 2022

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