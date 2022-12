NBA／湯普森久違扛防守重任 柯瑞：攻守兩端出色

過往湯普森(Klay Thompson)一直都是勇士鋒線側翼的防守核心,常常要肩負防守對方最佳球員的重責大任,但自從傷癒回歸後,考量其身體狀態,擔任「王牌大鎖」已經不完全是他的工作內容了。

不過在維金斯(Andrew Wiggins)因傷缺席的情況下,湯普森再度被賦予這樣的期待,和庫明加(Jonathan Kuminga)在這場比賽中扛起防守泰托姆(Jayson Tatum)的工作。結果泰托姆在這場比賽合計21投僅6中,只拿到18分,遠低於賽季平均水準。

對此,柯瑞(Stephen Curry)也讚賞了湯普森在防守端的表現。「我知道在輸給爵士之後,他今晚肯定會拚勁十足,全力迎接挑戰。湯普森開賽後就讓泰托姆打得很艱難,他在攻守兩端表現出色。比賽的攻防兩端是有聯繫的。我很高興能看到他在攻守之間打出表現。」

泰托姆的低迷投籃狀態彷彿讓人想起上季總冠軍賽,賽後泰托姆也坦言:「我錯過很多上籃的機會。勇士是一支攻守平衡的出色球隊,他們會讓你打得舉步維艱。我認為我的手感不佳,但我也失手很多可以輕鬆取分的機會。」

湯普森自己則說道:「當你面對最出色的球員時,你會更努力去提升自己的水平。」

Steph & Klay each dropped 30+ points to lead the @warriors to the win in a rematch of last szn's NBA Finals!
@StephenCurry30: 32 PTS, 6 REB, 7 AST, 6 3PM
@KlayThompson: 34 PTS, 5 REB, 2 STL, 4 3PM