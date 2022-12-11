NBA／勇士主場大破綠衫軍 柯爾：我們需要像這樣的勝利

面對開季以來狀態絕佳的塞爾蒂克，勇士在主場找回衛冕軍的尊嚴，以16分之差大勝全聯盟戰績最好的球隊，堪稱是本季最具代表性的一場勝仗。

「我們證明了我們有能力在和聯盟戰績最佳球隊的抗衡中打出高水準。我們每晚都團結一心，這是一場出色的勝利，我們也成功捍衛主場，接下來就是客場之旅了。」柯瑞（Stephen Curry）接受採訪時也笑著說，「這場比賽的意義是，我們勝率又回到5成以上了。」

「我們很努力去保持5成以上的勝率，但客場的糟糕表現，和其他因素都會讓這場比賽的勝利更甜美。我們知道自己還能打出高層次的比賽，只是挑戰依然存在著。」柯瑞說。

勇士主場成績提升到12勝2敗，和騎士並列聯盟最佳，在休息3天之後，他們將展開東區客場6連戰，本季他們客場戰績僅2勝11敗，這場勝利或許可以稍微喚醒球隊。「這場比賽我們打得很棒，展現出統治力，我認為我們需要像這樣的一場比賽，因為開季以來我們就像陷入泥淖之中。」柯爾（Steve Kerr）說。

波爾則表示：「這是一場重要比賽。我們非常專注並取得一場大勝，面對一支相當優秀的球隊也給我們一些信心。我們要繼續依照比賽後段那樣的方式去執行，我們會沒事的。」

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