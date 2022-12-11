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NBA／里拉德、西蒙斯各破30分 拓荒者力退灰狼

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德轟進36分。 法新社
里拉德轟進36分。 法新社

里拉德（Damian Lillard）全場15罰全中狂轟36分8助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）則以22投13包含5記三分球在內，也飆進31分，這是他們本季首度同場各破30分；其中在第四節，兩人合拿18分，幫助拓荒者頂住對手反擊，在主場以124比118擊退灰狼。

愛德華（Anthony Edwards）在第三節獨拿13分，一度讓灰狼取得10分領先優勢，但里拉德不甘示弱，單節也拿到12分，帶領球隊展開反擊，反而帶著2分領先進入決勝期。灰狼持續緊追，但始終難以超前對手，最後關鍵時刻里拉德和葛蘭特（Jerami Grant）合拿7分，穩定勝局。拓荒者除了結束灰狼的連勝外，本身在最近4場比賽中取得3勝。

除了雙衛的強勢火力外，葛蘭特也拿到17分7籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）8分15籃板2阻攻。灰狼陣中3人得分超過20分，愛德華26分7助攻6籃板2抄截，羅素（D'Angelo Russell）24分，戈貝爾（Rudy Gobert）24分9籃板4抄截。

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