NBA／繳大三元苦戰勝爵士 約柯奇：在聯盟贏球不容易

西北組雙強今日在丹佛正面交鋒，約柯奇（Nikola Jokic）繳出31分14助攻12籃板的大三元成績，加上穆雷（Jamal Murray）也轟進30分5助攻4籃板，金塊歷經4節苦戰，才以115比110擊退人手不足的爵士。

根據統計，這是約柯奇本季第4次大三元，落後唐西奇（Luka Doncic）2次，生涯則是累積第80次大三元。

NIKOLA JOKIC. TRIPLE-DOUBLE



🃏 31 PTS

🃏 14 AST

🃏 12 REB

🃏 4 BLK

🃏 78.4 FPTS#MileHighBasketball pic.twitter.com/xdl2l6Rd7c — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 11, 2022

爵士此役缺少了全隊得分前6名的馬卡南（Lauri Markkanen）、克拉克森（Jordan Clarkson）、塞克斯頓（Collin Sexton）、康利（Mike Conley），不過亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）獨拿賽季新高27分，霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）同樣也是賽季新高19分，加上畢斯利（Malik Beasley）和歐林尼克（Kelly Olynyk）各拿到19分、18分，戰力嚴重短缺的爵士依然整場比賽帶給金塊莫大威脅。

約柯奇表示：「在NBA贏球是不容易的事情，即使對方今天很多人因傷缺席，但他們還是擁有很多很出色的球員。這就是NBA，他們知道該怎麼去打比賽。」

金塊前三節雖然命中率高達58%，但三分球表現不如爵士，罰球數也大幅落後，使得雙方僅有2分差距。不過第四節金塊迫使爵士的投籃命中率僅有36.4%，透過防守還是取得勝利。「我們所有人都站了出來，第四節讓他們只得到20分。」 約柯奇說。

爵士主帥哈迪（Will Hardy）賽後也稱讚了子弟兵的表現。「我認為我們原本配得上去贏得這場比賽勝利。不幸的是我們後來失手了幾球，最後時刻的幾個回合也打得不夠好。但我仍然為我們球員奮戰比賽的方式感到自豪。」

這場比賽是穆雷本季第2次單場至少拿到30分，前一場他正好也是和約柯奇各砍下30分以上，並且帶領球隊拿到勝利。「今晚我的中距離跳投很自在也很流暢。」穆雷說。

對於此役苦戰過關，穆雷也說道：「當對方人手缺乏時，你在心態上自然就容易鬆懈，防守端也是如此。」

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