NBA／沃爾重返華盛頓扛先發 喬治飆36分聯手貝頓險勝

離開華盛頓之後首度重返舊地,快艇特別讓沃爾(John Wall)擔任先發,這也是他加盟之後的首次先發。賽前沃爾和昔日搭檔比爾(Bradley Beal)相互擁抱致意。

「華盛頓是我的第二個家,這就像回家一樣,但對我來說,我只想贏球。這場比賽很重要,但我不希望隊友刻意去突顯,這只是一場籃球比賽。」沃爾。

沃爾此戰出賽29分鐘,13投5中拿到13分3助攻2抄截。賽後談到滿場球迷對他的歡迎,沃爾也感動地說道:「這裡仍然是我的城市。看到球迷站起來歡呼,我感覺我現在還是穿著巫師隊的球衣。對我來說,那是很棒的一刻。」

儘管巫師少了當家球星比爾,但快艇全場比賽仍飽受威脅。靠著喬治(Paul George)和貝頓(Nicolas Batum)在第四節合拿20分,從而抵擋巫師的持續進逼,在客場艱辛地以114比107取勝,結束近期2連敗。

喬治攻下本季次高36分,另外還有7籃板6助攻3抄截2阻攻的全能貢獻;貝頓替補上場得到12分6籃板2阻攻,他的第四節命中3記三分球,可說是起到關鍵作用。莫里斯(Marcus Morris Sr.)獲得19分,雷納德(Kawhi Leonard)13分8籃板6助攻。

Nicolas Batum's 3-pointer for the lead! pic.twitter.com/nO2AlVVnsP

「我看到我們球員拿出了該有的鬥志。這是客場之旅的最後一戰,我們本來有可能會屈服。」總教練泰隆魯(Tyronn Lue)說。

貝頓在剩下23.8秒投進重要三分球,突破雙方平手僵局,隨後波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)試圖反擊,但他的外線出手卻是籃外大空心;拿到球權的喬治被阿夫迪賈(Deni Avdija)惡意犯規,並且順利罰進兩球,擴大了領先優勢。

波爾辛吉斯和庫茲瑪(Kyle Kuzma)皆有強勢表現,是巫師能夠周旋到底的關鍵。庫茲瑪轟進7顆三分球,狂砍35分12籃板,其中25分出現在上半場;波爾新吉斯貢獻30分15籃板5助攻2阻攻。古德溫(Jordan Goodwin)17分。

🏀 36 PTS

🏀 8 REB

🏀 6 AST

🏀 3 STL

🏀 2 BLK

🏀 68.6 FPTS



Paul George did it all in the @LAClippers win! #ClipperNation pic.twitter.com/5aqET63wp8