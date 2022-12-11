NBA／沃爾重返華盛頓扛先發 喬治飆36分聯手貝頓險勝

離開華盛頓之後首度重返舊地，快艇特別讓沃爾（John Wall）擔任先發，這也是他加盟之後的首次先發。賽前沃爾和昔日搭檔比爾（Bradley Beal）相互擁抱致意。

「華盛頓是我的第二個家，這就像回家一樣，但對我來說，我只想贏球。這場比賽很重要，但我不希望隊友刻意去突顯，這只是一場籃球比賽。」沃爾。

沃爾此戰出賽29分鐘，13投5中拿到13分3助攻2抄截。賽後談到滿場球迷對他的歡迎，沃爾也感動地說道：「這裡仍然是我的城市。看到球迷站起來歡呼，我感覺我現在還是穿著巫師隊的球衣。對我來說，那是很棒的一刻。」

儘管巫師少了當家球星比爾，但快艇全場比賽仍飽受威脅。靠著喬治（Paul George）和貝頓（Nicolas Batum）在第四節合拿20分，從而抵擋巫師的持續進逼，在客場艱辛地以114比107取勝，結束近期2連敗。

喬治攻下本季次高36分，另外還有7籃板6助攻3抄截2阻攻的全能貢獻；貝頓替補上場得到12分6籃板2阻攻，他的第四節命中3記三分球，可說是起到關鍵作用。莫里斯（Marcus Morris Sr.）獲得19分，雷納德（Kawhi Leonard）13分8籃板6助攻。

Nicolas Batum's 3-pointer for the lead!pic.twitter.com/nO2AlVVnsP — Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 11, 2022

「我看到我們球員拿出了該有的鬥志。這是客場之旅的最後一戰，我們本來有可能會屈服。」總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說。

貝頓在剩下23.8秒投進重要三分球，突破雙方平手僵局，隨後波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）試圖反擊，但他的外線出手卻是籃外大空心；拿到球權的喬治被阿夫迪賈（Deni Avdija）惡意犯規，並且順利罰進兩球，擴大了領先優勢。

波爾辛吉斯和庫茲瑪（Kyle Kuzma）皆有強勢表現，是巫師能夠周旋到底的關鍵。庫茲瑪轟進7顆三分球，狂砍35分12籃板，其中25分出現在上半場；波爾新吉斯貢獻30分15籃板5助攻2阻攻。古德溫（Jordan Goodwin）17分。

🏀 36 PTS

🏀 8 REB

🏀 6 AST

🏀 3 STL

🏀 2 BLK

🏀 68.6 FPTS



Paul George did it all in the @LAClippers win! #ClipperNation pic.twitter.com/5aqET63wp8 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 11, 2022

👏 John Wall receives a standing ovation in his return to DC! pic.twitter.com/CKoF0nNtlk — NBA (@NBA) December 11, 2022

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