NBA／沃爾重返華盛頓扛先發 喬治飆36分聯手貝頓險勝
離開華盛頓之後首度重返舊地，快艇特別讓沃爾（John Wall）擔任先發，這也是他加盟之後的首次先發。賽前沃爾和昔日搭檔比爾（Bradley Beal）相互擁抱致意。
「華盛頓是我的第二個家，這就像回家一樣，但對我來說，我只想贏球。這場比賽很重要，但我不希望隊友刻意去突顯，這只是一場籃球比賽。」沃爾。
John Wall’s exit pic.twitter.com/aIeiQzIrNe— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) December 11, 2022
沃爾此戰出賽29分鐘，13投5中拿到13分3助攻2抄截。賽後談到滿場球迷對他的歡迎，沃爾也感動地說道：「這裡仍然是我的城市。看到球迷站起來歡呼，我感覺我現在還是穿著巫師隊的球衣。對我來說，那是很棒的一刻。」
儘管巫師少了當家球星比爾，但快艇全場比賽仍飽受威脅。靠著喬治（Paul George）和貝頓（Nicolas Batum）在第四節合拿20分，從而抵擋巫師的持續進逼，在客場艱辛地以114比107取勝，結束近期2連敗。
喬治攻下本季次高36分，另外還有7籃板6助攻3抄截2阻攻的全能貢獻；貝頓替補上場得到12分6籃板2阻攻，他的第四節命中3記三分球，可說是起到關鍵作用。莫里斯（Marcus Morris Sr.）獲得19分，雷納德（Kawhi Leonard）13分8籃板6助攻。
Nicolas Batum's 3-pointer for the lead!pic.twitter.com/nO2AlVVnsP— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 11, 2022
「我看到我們球員拿出了該有的鬥志。這是客場之旅的最後一戰，我們本來有可能會屈服。」總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說。
貝頓在剩下23.8秒投進重要三分球，突破雙方平手僵局，隨後波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）試圖反擊，但他的外線出手卻是籃外大空心；拿到球權的喬治被阿夫迪賈（Deni Avdija）惡意犯規，並且順利罰進兩球，擴大了領先優勢。
波爾辛吉斯和庫茲瑪（Kyle Kuzma）皆有強勢表現，是巫師能夠周旋到底的關鍵。庫茲瑪轟進7顆三分球，狂砍35分12籃板，其中25分出現在上半場；波爾新吉斯貢獻30分15籃板5助攻2阻攻。古德溫（Jordan Goodwin）17分。
🏀 36 PTS— NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 11, 2022
🏀 8 REB
🏀 6 AST
🏀 3 STL
🏀 2 BLK
🏀 68.6 FPTS
Paul George did it all in the @LAClippers win! #ClipperNation pic.twitter.com/5aqET63wp8
👏 John Wall receives a standing ovation in his return to DC! pic.twitter.com/CKoF0nNtlk— NBA (@NBA) December 11, 2022
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言