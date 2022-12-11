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NBA／浪花兄弟合砍66分 勇士攻守發威碾壓綠衫軍

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞率勇士再度擊退綠衫軍。 美聯社
柯瑞率勇士再度擊退綠衫軍。 美聯社

上季總冠軍賽在領先優勢下遭勇士連勝3場無緣奪冠的塞爾蒂克，新賽季開打以來一直維持絕佳氣勢，近19戰更是拿下17勝，持續穩坐全聯盟龍頭之位。對比衛冕之路走得跌跌撞撞的勇士，兩者狀態宛如天壤之別。

不過信心滿滿的塞爾蒂克今日前往灣區踢館，這也是雙方本季首度交手；綠衫軍顯然還沒有脫離上季被勇士逆勢輾過的挫折感，整場比賽打得綁手綁腳，大半時間都處於落後局面，甚至第四節一度輸到17分之多。儘管塞爾蒂克奮力追趕，但柯瑞（Stephen Curry）的適時三分球卻是給了對手一記重擊。最終勇士便以123比107大破塞爾蒂克。

勇士結束2連敗的同時，主場戰績也提升到12勝2敗與騎士並列聯盟最佳；此外勇士也斬斷了綠衫軍近期的連勝氣勢，本季首度對戰西區球隊落敗。

勇士之所以大勝的關鍵仍在進攻三劍客的強勢發揮。柯瑞21投12中包括命中6顆三分球，攻下32分7助攻6籃板，湯普森（Klay Thompson）26投14中、三分球11投4中拿到全隊最高34分，這也是他本季得分次高的比賽，更是「浪花兄弟」本季首次同場各拿下至少30分。

近期逐漸找回手感的波爾（Jordan Poole），雖然16投僅5中，三分球9投1中，仍靠著10罰9中的優勢，獲得20分4助攻3籃板，個人連續5場至少拿到20分。除了3人之外，替補的庫明加（Jonathan Kuminga）獲得14分5籃板3助攻，格林（Draymond Green）11分4籃板2助攻，魯尼（Kevon Looney）7分15籃板3助攻2阻攻。

勇士團隊命中率達到51.1%，三分球雖39投13中，仍壓過塞爾蒂克，籃板球和助攻數更取得絕對優勢，即使少了鋒線大將維金斯（Andrew Wiggins），攻守兩端表現仍讓聯盟龍頭難以企及。

第四節一度率隊追近比分的布朗（Jaylen Brown），延續近期的好表現，拿到全隊最高31分，外加9籃板3助攻；但核心主力泰托姆（Jayson Tatum）顯然還沒有走出上季總冠軍賽的陰霾，21投僅6中，只拿到18分，另外則有7籃板2助攻3抄截。

波格登（Malcolm Brogdon）替補得到16分5籃板4助攻，葛里芬（Blake Griffin）13分7籃板，史馬特（Marcus Smart）13分5助攻4籃板3抄截2阻攻。

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