NBA／浪花兄弟合砍66分 勇士攻守發威碾壓綠衫軍

上季總冠軍賽在領先優勢下遭勇士連勝3場無緣奪冠的塞爾蒂克,新賽季開打以來一直維持絕佳氣勢,近19戰更是拿下17勝,持續穩坐全聯盟龍頭之位。對比衛冕之路走得跌跌撞撞的勇士,兩者狀態宛如天壤之別。

不過信心滿滿的塞爾蒂克今日前往灣區踢館,這也是雙方本季首度交手;綠衫軍顯然還沒有脫離上季被勇士逆勢輾過的挫折感,整場比賽打得綁手綁腳,大半時間都處於落後局面,甚至第四節一度輸到17分之多。儘管塞爾蒂克奮力追趕,但柯瑞(Stephen Curry)的適時三分球卻是給了對手一記重擊。最終勇士便以123比107大破塞爾蒂克。

🙌 The Chef is cooking! 29 points and counting for Steph Curry on ABC pic.twitter.com/ODFik0KqbH

勇士結束2連敗的同時,主場戰績也提升到12勝2敗與騎士並列聯盟最佳;此外勇士也斬斷了綠衫軍近期的連勝氣勢,本季首度對戰西區球隊落敗。

勇士之所以大勝的關鍵仍在進攻三劍客的強勢發揮。柯瑞21投12中包括命中6顆三分球,攻下32分7助攻6籃板,湯普森(Klay Thompson)26投14中、三分球11投4中拿到全隊最高34分,這也是他本季得分次高的比賽,更是「浪花兄弟」本季首次同場各拿下至少30分。

近期逐漸找回手感的波爾(Jordan Poole),雖然16投僅5中,三分球9投1中,仍靠著10罰9中的優勢,獲得20分4助攻3籃板,個人連續5場至少拿到20分。除了3人之外,替補的庫明加(Jonathan Kuminga)獲得14分5籃板3助攻,格林(Draymond Green)11分4籃板2助攻,魯尼(Kevon Looney)7分15籃板3助攻2阻攻。

勇士團隊命中率達到51.1%,三分球雖39投13中,仍壓過塞爾蒂克,籃板球和助攻數更取得絕對優勢,即使少了鋒線大將維金斯(Andrew Wiggins),攻守兩端表現仍讓聯盟龍頭難以企及。

第四節一度率隊追近比分的布朗(Jaylen Brown),延續近期的好表現,拿到全隊最高31分,外加9籃板3助攻;但核心主力泰托姆(Jayson Tatum)顯然還沒有走出上季總冠軍賽的陰霾,21投僅6中,只拿到18分,另外則有7籃板2助攻3抄截。

波格登(Malcolm Brogdon)替補得到16分5籃板4助攻,葛里芬(Blake Griffin)13分7籃板,史馬特(Marcus Smart)13分5助攻4籃板3抄截2阻攻。

🔥 Klay Thompson has the green light 🔥



He's up to 32 PTS and we're still in Q3 on ABC pic.twitter.com/b2TYvjudri