NBA／得分新高助殘陣籃網奪勝 湯瑪斯：感謝教練信任

包括杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons）3位核心在內，加上哈里斯（Joe Harris）、小柯瑞（Seth Curry）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）、奧尼爾（Royce O'Neale）、華倫（T.J. Warren）等籃網主力球員全數休兵，但在作客溜馬的比賽中，仍靠著4人得分超過20分的猛烈火力，加上掌握籃板制空權優勢，以136比133勝出。

籃網前三節打完落後溜馬5分，但末節湯瑪斯（Cam Thomas）全面爆發，一人獨砍21分，帶動全隊豪取41分，硬是翻轉戰局。

湯瑪斯全場20投13中攻下生涯新高33分，米爾斯（Patty Mills）貢獻24分6籃板6助攻，夏普（Day'Ron Sharpe）20分12籃板；本季從溜馬轉戰而來的桑姆納（Edmond Sumner）面對前東家也21分7籃板5助攻2抄截的優異表現。莫里斯（Markieff Morris）則有15分11籃板的雙十演出。

賽後談到生涯得分新高紀錄，湯瑪斯表示：「這意義重大。當總教練和教練團成員都信任你的時候，你會打得更自由很努力。所以我很開心能夠得到信任，這對我幫助很大。」

🔥 @24_camthomas took over in Q4, going off 21 of his career-high 33 PTS to lift the @BrooklynNets to the comeback win! #NetsWorld pic.twitter.com/gNC8NQL3Ga — NBA (@NBA) December 11, 2022

籃網整場比賽在籃板球方面取得59比30的絕對領先優勢，其中進攻籃板更來到29比7。籃網取得3連勝，同時在最近8場比賽中獲得7勝，排名挺進到東區前4強之列。

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）15投12中得到35分9助攻，其中砍進7記三分球創下生涯新高；希爾德（Buddy Hield）17分，透納（Myles Turner）16分。在歷經開季10勝6敗的高峰後，溜馬在接下來的11場比賽中吞下7敗。

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