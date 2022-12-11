聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／得分新高助殘陣籃網奪勝 湯瑪斯：感謝教練信任

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯瑪斯飆生涯新高33分。 法新社
湯瑪斯飆生涯新高33分。 法新社

包括杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons）3位核心在內，加上哈里斯（Joe Harris）、小柯瑞（Seth Curry）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）、奧尼爾（Royce O'Neale）、華倫（T.J. Warren）等籃網主力球員全數休兵，但在作客溜馬的比賽中，仍靠著4人得分超過20分的猛烈火力，加上掌握籃板制空權優勢，以136比133勝出。

籃網前三節打完落後溜馬5分，但末節湯瑪斯（Cam Thomas）全面爆發，一人獨砍21分，帶動全隊豪取41分，硬是翻轉戰局。

湯瑪斯全場20投13中攻下生涯新高33分，米爾斯（Patty Mills）貢獻24分6籃板6助攻，夏普（Day'Ron Sharpe）20分12籃板；本季從溜馬轉戰而來的桑姆納（Edmond Sumner）面對前東家也21分7籃板5助攻2抄截的優異表現。莫里斯（Markieff Morris）則有15分11籃板的雙十演出。

賽後談到生涯得分新高紀錄，湯瑪斯表示：「這意義重大。當總教練和教練團成員都信任你的時候，你會打得更自由很努力。所以我很開心能夠得到信任，這對我幫助很大。」

籃網整場比賽在籃板球方面取得59比30的絕對領先優勢，其中進攻籃板更來到29比7。籃網取得3連勝，同時在最近8場比賽中獲得7勝，排名挺進到東區前4強之列。

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）15投12中得到35分9助攻，其中砍進7記三分球創下生涯新高；希爾德（Buddy Hield）17分，透納（Myles Turner）16分。在歷經開季10勝6敗的高峰後，溜馬在接下來的11場比賽中吞下7敗。

相關新聞

NBA／浪花兄弟合砍66分 勇士攻守發威碾壓綠衫軍

上季總冠軍賽在領先優勢下遭勇士連勝3場無緣奪冠的塞爾蒂克，新賽季開打以來一直維持絕佳氣勢，近19戰更是拿下17勝，持續穩坐全聯盟龍頭之位。對比衛冕之路走得跌跌撞撞的勇士，兩者狀態宛如天壤之別。

NBA／「大鎖」接班人持續養成 庫明加：有信心防守任何球員

面對綠衫軍的強勢鋒線，且又缺少維金斯（Andrew Wiggins）的情況下，湯普森（Klay Thompson）和小將庫明加（Jonathan Kuminga）被賦予極為重要的防守任務。特別是庫明加

NBA／被雷納德防守功力折服 波爾辛吉斯莫可奈何

雷納德（Kawhi Leonard）自開季以來屢屢傷停缺賽，整體狀態也大不如前，表現頗受質疑。不過在球隊面臨關鍵時刻，其防守功力依然是快艇不可或缺的重要武器。 在今天對巫師的比賽中，快艇全場飽受

NBA／湯普森久違扛防守重任 柯瑞：攻守兩端出色

過往湯普森（Klay Thompson）一直都是勇士鋒線側翼的防守核心，常常要肩負防守對方最佳球員的重責大任，但自從傷癒回歸後，考量其身體狀態，擔任「王牌大鎖」已經不完全是他的工作內容了。 不過

NBA／勇士主場大破綠衫軍 柯爾：我們需要像這樣的勝利

面對開季以來狀態絕佳的塞爾蒂克，勇士在主場找回衛冕軍的尊嚴，以16分之差大勝全聯盟戰績最好的球隊，堪稱是本季最具代表性的一場勝仗。 「我們證明了我們有能力在和聯盟戰績最佳球隊的抗衡中打出高水準。

NBA／里拉德、西蒙斯各破30分 拓荒者力退灰狼

里拉德（Damian Lillard）全場15罰全中狂轟36分8助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）則以22投13包含5記三分球在內，也飆進31分，這是他們本季首度同場各破30分；其中在第四

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。