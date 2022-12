NBA／得分新高助殘陣籃網奪勝 湯瑪斯：感謝教練信任

包括杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)、西蒙斯(Ben Simmons)3位核心在內,加上哈里斯(Joe Harris)、小柯瑞(Seth Curry)、克萊斯頓(Nicolas Claxton)、奧尼爾(Royce O'Neale)、華倫(T.J. Warren)等籃網主力球員全數休兵,但在作客溜馬的比賽中,仍靠著4人得分超過20分的猛烈火力,加上掌握籃板制空權優勢,以136比133勝出。

籃網前三節打完落後溜馬5分,但末節湯瑪斯(Cam Thomas)全面爆發,一人獨砍21分,帶動全隊豪取41分,硬是翻轉戰局。

湯瑪斯全場20投13中攻下生涯新高33分,米爾斯(Patty Mills)貢獻24分6籃板6助攻,夏普(Day'Ron Sharpe)20分12籃板;本季從溜馬轉戰而來的桑姆納(Edmond Sumner)面對前東家也21分7籃板5助攻2抄截的優異表現。莫里斯(Markieff Morris)則有15分11籃板的雙十演出。

賽後談到生涯得分新高紀錄,湯瑪斯表示:「這意義重大。當總教練和教練團成員都信任你的時候,你會打得更自由很努力。所以我很開心能夠得到信任,這對我幫助很大。」

🔥 @24_camthomas took over in Q4, going off 21 of his career-high 33 PTS to lift the @BrooklynNets to the comeback win! #NetsWorld pic.twitter.com/gNC8NQL3Ga