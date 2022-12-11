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NBA／波總執教26週年紀念日 馬刺險勝熱火當賀禮

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
傳奇主帥波波維奇。 路透社
傳奇主帥波波維奇。 路透社

熱火在自家迎戰聯盟後段班的馬刺，賽前總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）不敢大意，直言：「我甚至沒有向我們的球員展示他們的戰績。他們是一支非常危險的球隊，他們還是很有競爭力，節奏也打得非常快。」

不過史波史特拉「諄諄教誨」顯然沒有起到作用。馬刺靠著瓦賽爾（Devin Vassell）在終場前1分13秒命中關鍵球，加上熱火進攻未能奏效，赫洛（Tyler Herro）和馬丁（Caleb Martin）的三分球接連失手，最終讓馬刺在客場以115比111逞兇。

值得一提的是，今天也是馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）生涯首次執教比賽的26週年慶，馬刺諸將可說是用一場勝利為其慶祝。

瓦賽爾攻下18分4籃板2助攻，賽後他表示：「我在熱身的時候感覺就不錯，他們說我不會先發，但我只要能上場就行。我很有信心，我想在那樣的時刻持球，教練也對我很有信心。所以我就是出手投籃，就是如此。」波波維奇則是稱讚瓦賽爾，「他不畏懼挑戰。他逐漸成為一名非常有自信的射手。」

強森（Keldon Johnson）攻下全隊最高21分，蘭佛德（Romeo Langford）19分6籃板，柯林斯（Zach Collins）16分8籃板；馬刺替補球員合力拿下47分，遠壓過熱火的20分。雖然先前吞下11連敗，但馬刺近期接連擊敗了火箭和熱火。「這顯現出了這支球隊的未來真的很光明。」蘭佛德說。

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）此戰16投11中，拿下30分，赫洛23分5籃板5助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）12分9籃板4助攻。在比賽最後1分多鐘的時間內，熱火一分未得，只能吞下近4戰中的第3敗。

從接替希爾（Bob Hill）成為主帥，波波維奇的首場執教是以76比93敗給太陽，之後的日子，波波維奇為聖城開啟了無與倫比的長期盛世，並奪下5座總冠軍。儘管球隊本季正式邁入重建之旅，但波波維奇仍致力於培養年輕球員。

「我喜歡親眼見證球員的進步，」波波維奇表示，「親自指導他們，努力為他們建立基礎，讓球員有機會在馬刺或是在其他地方延續職業生涯，並持續前進，這都是很棒的事情。」

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