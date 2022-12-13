NBA／比分與賽程 灰熊厲害主場擊敗老鷹拉出6連勝

賽季進行了將近3分之1，也歷經了換帥和傷兵頻繁的陣痛期，籃網如今似乎逐漸步上正軌。在今天客場擊敗巫師之後，籃網贏得4連勝，近14場比賽中拿下11勝，戰績提升到17勝12敗，排名東區第4。 「在大

2022-12-13 16:50