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NBA／比分與賽程 灰熊厲害主場擊敗老鷹拉出6連勝
NBA 12月13日戰績
熱火 87：82 溜馬
籃網 112：100 巫師
老鷹 103：128 灰熊
雷霆 114：121 獨行俠
騎士 111：112 馬刺
灰狼 112：133 拓荒者
塞爾蒂克 93：113 快艇
NBA 12月14日賽程
08:00 國王 vs. 76人
08:30 勇士 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 太陽 vs. 火箭
10:00 鵜鶘 vs. 爵士
11:00 塞爾蒂克 vs. 湖人(緯來體育台)
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