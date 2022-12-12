NBA／比分與賽程 西區龍頭鵜鶘延長賽射下太陽拉出7連勝

鵜鶘上季靠著附加賽連續告捷，搶下西區第8種子席次，首輪面對全聯盟戰績最佳的太陽更是展現無限潛力，系列賽帶給對手莫大壓力。雖然最終以2比4遭到淘汰，但鵜鶘的表現已經贏得尊敬。 今年賽季至今，鵜鶘已

2022-12-12 16:44