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NBA／比分與賽程 西區龍頭鵜鶘延長賽射下太陽拉出7連勝

聯合新聞網／ 整理
鵜鶘威廉森(左)攻下35分，助隊延長賽射下太陽拉出7連勝。 美聯社
鵜鶘威廉森(左)攻下35分，助隊延長賽射下太陽拉出7連勝。 美聯社

NBA 12月12日戰績

太陽 124：129(OT) 鵜鶘

湖人 124：117 活塞

國王 99：112 尼克

暴龍 99：111 魔術

黃蜂 113：131 76人

公牛 122：123(OT) 老鷹

公鹿 92：97 火箭

NBA 12月13日賽程

08:00 熱火 vs. 溜馬

08:00 籃網 vs. 巫師

09:00 老鷹 vs. 灰熊

09:30 雷霆 vs. 獨行俠

09:30 騎士 vs. 馬刺

11:00 灰狼 vs. 拓荒者

11:30 塞爾蒂克 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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