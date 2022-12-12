NBA／比分與賽程 西區龍頭鵜鶘延長賽射下太陽拉出7連勝
NBA 12月12日戰績
太陽 124：129(OT) 鵜鶘
湖人 124：117 活塞
國王 99：112 尼克
暴龍 99：111 魔術
黃蜂 113：131 76人
公牛 122：123(OT) 老鷹
公鹿 92：97 火箭
NBA 12月13日賽程
08:00 熱火 vs. 溜馬
08:00 籃網 vs. 巫師
09:00 老鷹 vs. 灰熊
09:30 雷霆 vs. 獨行俠
09:30 騎士 vs. 馬刺
11:00 灰狼 vs. 拓荒者
11:30 塞爾蒂克 vs. 快艇(愛爾達體育1台)
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言