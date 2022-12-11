NBA／比分與賽程 勇士浪花兄弟聯手大宰東區龍頭塞爾蒂克
NBA 12月11日戰績
馬刺 115：111 熱火
籃網 136：133 溜馬
快艇 114：107 巫師
雷霆 103：110 騎士
獨行俠 115：144 公牛
塞爾蒂克 107：123 勇士
爵士 ： 金塊
灰狼 ： 拓荒者
NBA 12月12日賽程
04:30 太陽 vs. 鵜鶘
07:00 湖人 vs. 活塞(緯來體育台)
07:00 國王 vs. 尼克
07:30 暴龍 vs. 魔術
07:00 黃蜂 vs. 76人
07:30 公牛 vs. 老鷹
08:00 公鹿 vs. 火箭(愛爾達體育1台)
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