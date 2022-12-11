NBA／比分與賽程 勇士浪花兄弟聯手大宰東區龍頭塞爾蒂克

面對開季以來狀態絕佳的塞爾蒂克，勇士在主場找回衛冕軍的尊嚴，以16分之差大勝全聯盟戰績最好的球隊，堪稱是本季最具代表性的一場勝仗。 「我們證明了我們有能力在和聯盟戰績最佳球隊的抗衡中打出高水準。

2022-12-11 15:32