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NBA／比分與賽程 獨行俠罰球誤事遭公鹿逆轉
NBA 12月10日戰績
尼克 121:102 黃蜂
巫師 111:121 溜馬
暴龍 109:113 魔術
老鷹 116:120 籃網
國王 106:95 騎士
湖人 122:133(OT) 76人
活塞 103:114 灰熊
太陽 117:128 鵜鶘
灰狼 118:108 爵士
公鹿 106:105 獨行俠
NBA 12月11日賽程
06:00 馬刺 vs. 熱火
08:00 籃網 vs. 溜馬
08:00 快艇 vs. 巫師
08:30 雷霆 vs. 騎士
09:00 獨行俠 vs. 公牛
09:30 塞爾蒂克 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 爵士 vs. 金塊
11:00 灰狼 vs. 拓荒者
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