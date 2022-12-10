NBA／比分與賽程 獨行俠罰球誤事遭公鹿逆轉

獨行俠今日在主場迎戰公鹿，原本有機會取勝，但整場比賽罰球命中率不佳，錯失不少分數，最終也以105比106慘遭逆轉，中止最近的3連勝。 本場比賽獨行俠罰球24投僅10中，其中第4節7罰0中，更關鍵

2022-12-10 16:19