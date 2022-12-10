NBA／魔術命中率近6成擊退暴龍 狀元班切羅：大家都很無私
賽前東區倒數第一的魔術今日在主場迎戰暴龍，本場比賽魔術靠著華格納（Franz Wagner）34分以及全隊59.2%的投籃命中率，順利以113比109擊退暴龍。狀元郎班切羅（Paolo Banchero）賽後受訪時表示，「大家都很無私。」
除了華格納外，班切羅也攻下23分6籃板，佛爾茲（Markelle Fultz）也有15分5助攻的表現。班切羅賽後受訪時，將功勞歸功隊友，「佛爾茲很無私，隊友們也都很無私，我們知道把球傳出去，還有機會回到手中，所以我不會介意把球傳給佛爾茲或華格納。」
華格納也表示，「我今天的狀況很好，隊友為我拉開空間，我們一直按照想要的方式比賽，大家都打得很拚。」
暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）也稱讚魔術的表現，「這裡是NBA，沒有任何比賽是一定贏的，他們打得很努力，我們也要有相同的心態。」
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