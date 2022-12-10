NBA／被交易後首度回爵士主場 灰狼戈貝爾：有點尷尬

灰狼明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）被爵士交易後，首度重返爵士主場出賽。本場比賽他統治禁區，攻下22分13籃板，隊友羅素（D'Angelo Russell）也在末節狂攻20分，接管比賽，幫助灰狼成功以118比108力退爵士。

對於重返爵士主場，戈貝爾表示，「以訪客的身分走進這座球場確實有點尷尬，但這感覺也很棒，我想擁抱這一刻。」

羅素則是選擇用球場表現力挺戈貝爾，本場比賽他攻下30分，其中20分出現在末節。被問到為何表現出色，羅素也給出答案：「對手想用區域聯防對付我們，我因此得到很多空檔出手的機會。」

隨著賽事的進行，羅素的表現越來越出色，近3場以66%的投籃命中率，平均攻下28.3分。灰狼主帥芬奇（Chris Finch）表示，「他現在投籃非常準，只要有空檔機會，他就會馬上出手。」

爵士老將康利（Mike Conley）也終於復出，在他缺席的9場比賽中，爵士輸了6場，儘管這場比賽復出仍未取勝，但他17分6助攻的表現，也獲隊友好評。隊友畢斯利（Malik Beasley）就表示，「他是一位偉大的老將，我們喜歡他在球隊裡。」

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